V regionu chybí stovky řidičů profesionálů. Díru mohou zalepit mladí absolventi

Podle informací krajské hospodářské komory jde až o stovky lidí chybějících za volanty.

„Žáci mají možnost se během prvního ročníku rozhodnout, zda zvolí obor mechanik opravář motorových vozidel - automechanik nebo nový obor mechanik opravář motorových vozidel - řidič kamionové a osobní dopravy,“ uvedl Jan Homolka, ředitel Integrované střední školy Cheb.

Absolventi nového oboru získají v rámci výuky řidičský průkaz pro skupiny B, C a E i školení profesní způsobilosti. „Tento obor se na ISŠ Cheb začal vyučovat od školního roku 2020/2021. V letošním školním roce tak z naší školy vyjdou první absolventi,“ doplnil ředitel chebské školy.

Podle Lenky Manfeldové, ředitelky Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, je právě možnost získat „profesák“ už v rámci výuky jednou z možných cest, jak zlepšit situaci ohledně nedostatku profesionálních řidičů.

„To je proces, který je náročný časově i finančně. Absolventi středních škol proto často volí jiné zaměstnání, které mohou vykonávat hned. Cílem je tedy motivovat studenty k získání průkazů profesní způsobilosti již během školy,“ konstatovala ředitelka hospodářské komory.

O absolventy s „profesákem“ bude zájem

Tento problém se logicky nejvíce dotýká dopravních společností. Ty by po mladé absolventy s profesním průkazem jistě přivítaly.

„O takové uchazeče o zaměstnání bude mezi firmami obrovský zájem a bude velká ochota investovat do jejich následného zaučení, rozvoje a odměňování,“ vysvětluje Matyáš Lagarde ze společnosti Lagarde Spedition.

Uvedený systém je podle Lagardeho perspektivnější než získávání nových profesionálních řidičů formou rekvalifikací a příchodů šoférů z okolních států. „To je nedostatečné řešení,“ dodal Lagarde.

Za volant autobusů už od 18 let

Nedostatek profesionálů trápí i osobní dopravce. „Situace již ohrožuje kvalitní zajištění dopravní obslužnosti v regionech,“ upozornil Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary v souvislosti se skutečností, že v celé republice chybí na pět tisíc řidičů autobusů.

Dopravnímu podniku města Cheb se problémy s nedostatkem řidičů zatím vyhýbají. Podle Libora Škardy, který je pověřený jeho vedením, se ovšem může do budoucna situace změnit. „Samozřejmě, že potřebujeme nabrat novou krev. Na všech možných liniích se proto snažíme, abychom do Chebu přilákali nové zaměstnance,“ řekl.

Situaci v osobní dopravě by podle Zdeňka Suchana mohlo částečně zlepšit umožnění řízení autobusu mladým od 18 let, jak je tomu například v sousedním Německu.

„V kombinaci s oborem řidič by potom technické školy mohly jako součást studia vydávat absolventům řidičské a profesní průkazy jak na nákladní vozidlo, tedy C a C+E, tak na autobus D a D+E. Dnes může řídit osoba od osmnácti let pouze nákladní vozidlo, ale autobus až od jednadvaceti let. Mladí zájemci o řízení autobusu se tedy většinou vydají cestou jiné profese,“ dodal Zdeněk Suchan.