Opilý žhář od požáru seníku daleko neujel, s kolem ho našli v příkopu

U požáru sena s vyhlášeným II. stupněm požárního poplachu v Mírové minulý týden od středečního večera zasahovalo osm jednotek hasičů. Vodu čerpali v nedalekém rybníku.

„Majitel objektu nakladačem vyvážel balíky ven z haly, kde je hasiči ochlazovali,“ popsal detaily mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Hned bylo jasné, že zásah bude trvat delší dobu. Nakonec se protáhl až do čtvrtečního dopoledne.

Velmi krátké a rychlé bylo naopak pátrání po pachateli. Ten přijel silně opilý do Mírové pozdě odpoledne na jízdním kole, přelezl plot do areálu firmy, vlezl do haly a tam zapálil jeden balík. Potom okamžitě na kole ujížděl pryč.

Daleko však nedojel, zřejmě kvůli opilosti skončil i s bicyklem v příkopu u křižovatky poblíž obce. Tam si ho všimli policisté právě jedoucí k požáru.

„Krátce po provedení orientační dechové zkoušky, která vyšla pozitivní s výsledkem 2,36 promile, se přiznal k zapálení balíků,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policisté ho proto zadrželi.

Pachatel trvalým bydlištěm ve Vřesové se zdržuje ve Vintířově. V roce 2017 na Karlovarsku úmyslně zapálil tři kontejnery na odpad. V polovině června letošního roku také během několika hodin zapálil více kontejnerů v Chodově a okolí. Podle informací iDNES.cz se muž léčí z pyromanie.

Karlovarští kriminalisté muže v uplynulých dnech obvinili z poškození cizí věci a na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby. V Mírové nakonec shořelo 400 balíků sena a slámy. V případě prokázání viny muži hrozí až tři roky vězení.