Někdo přinesl cukr, jiný plný košík. Sbírka potravin pomůže lidem v nouzi

„Lidé ukázali, že chtějí pomáhat. A to navzdory zdražování. Výsledek sbírky je skvělý,“ řekl Hloušek. Jenom v Karlovarském kraji se podařilo vybrat téměř 13 tun potravin a drogistického zboží.

„Každý pomohl podle svých možností. Někdo přinesl balíček cukru, těstovin či mouky, jiný třeba plný nákupní košík. V Ostrově jsme dostali nákup v hodnotě 6 500 korun. V Kraslicích pak přišla paní, dala nám dva tisíce korun s tím, že sami nejlépe víme, co je třeba nakoupit,“ popsal sobotní akci ředitel krajské potravinové banky s tím, že výtěžek sbírky ještě v rámci přerozdělování poskočí výše.

Před samotnou sbírkou se pak podle Hlouška na sociálních sítích objevila celá řada negativních komentářů. „Jejich autoři ale zřejmě v sobotu zůstali doma. V samotných obchodech jsme žádné negativní reakce nezaznamenali. Nanejvýš lidé kolem dobrovolníků prošli bez jakéhokoliv zájmu,“ řekl Milan Hloušek, který byl po celé sobotní dopoledne v kraslickém obchodě.

Před víkendovou sbírkou regály potravinové banky zely prázdnotou. „Jsou prakticky vybílené. Žádné mléko, žádný cukr, olej, na kompoty či marmelády můžeme zapomenout. Máme ještě nějaké těstoviny, rýži a pár konzerv,“ popsal den před akcí stav skladu Hloušek.

Prostitutka hledala pomoc pro známou

Přitom pomoc banky potřebuje stále více lidí. Prakticky na denním pořádku jsou telefonáty těch, kteří chtějí získat podporu pro sebe nebo své známé. „Volají k nám matky samoživitelky, senioři, ale i faráři či starostové měst. Perličkou byl případ prostitutky, která u nás hledala pomoc pro svou známou,“ řekl Hloušek.

K jednotlivcům je ovšem nutné připočítat i organizace, s nimiž krajská potravinová banka spolupracuje dlouhodobě. A vzhledem k situaci musela omezit výdeje nejen pro ně.

„Každý výdej posuzujeme z hlediska potřebnosti žadatele. Musíme šetřit, takže pečlivě počítáme i s ohledem na to, že se stále hlásí další lidé v nouzi,“ posteskl si Hloušek. I proto musela banka výdeje omezit, a to v pestrostí i množství. „S chudobou a hladem se těžko bojuje s prázdnými regály,“ pokrčil rameny Hloušek.

Situace v potravinové bance tak má logicky dopad i na organizace, které jejích služeb využívají. Podle Petry Zábranové z chebské pobočky spolku Nádech představují potraviny významnou pomoc pro lidi v nouzi.

„Beru to jako máma a pro mne je nejdůležitější zahnat hlad. Tak to vnímám já. Proto z darovaných potravin tvoříme balíčky, aby z jejich obsahu šel uvařit oběd a třeba udělat svačina pro děti do školy. Takže třeba těstoviny a nějakou omáčku. Teď potřebujeme brambory, cereálie a trvanlivé mléko na snídani pro děti, paštiky,“ vypočítala.

Darování potravin doplňují v chebské pobočce Nádechu podrobnou evidencí, aby bylo jasné, co, kdo a kdy dostal. „Snažíme se potravinami pomáhat tak jednou měsíčně, častěji to nejde. Spolupracujeme s ostatními službami, které takovou pomoc poskytují. Je to důležité kvůli tomu, abychom se v té pomoci nedublovali, aby se dostalo skutečně na všechny, kteří pomoc potřebují,“ doplnila Petra Zábranová.

„Bohužel, situace v potravinové pomoci je nyní zoufalá. Pro spoustu lidí je složité pomáhat, protože mají sami problémy. Vedle potravinové banky nám naštěstí pomáhají i soukromí dárci, kteří nás podporují a přivezou, co potřebujeme. Není jich moc, ale navzdory krizi tu stále jsou,“ konstatovala Jitka Havránková, zakladatelka spolku Nádech Karlovy Vary.

Darovat potraviny či drogerii lze i online

V celorepublikovém měřítku se v rámci letošní podzimní sbírky ve více než 1 400 obchodech podařilo vybrat 468 tun potravin. Z nich lze připravit až 936 tisíc porcí jídla.

Zákazníci rovněž přispěli 52 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 22. listopadu mohou Češi darovat potraviny a drogerii rovněž prostřednictvím online nákupů.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací.

Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace i města a obce všem potřebným. Cesta pomoci je tak krátká a na místo určení se dary dostanou ve chvíli, kdy budou potřeba.