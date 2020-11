Do potíží se v kraji dostávají i lidé, kteří s penězi dříve vycházeli

„Já jsem si moc přál, aby to bylo minimálně tolik, co loni na podzim, kdy jsme do skladu napěchovali 10,5 tuny darovaného zboží. Tak dobrý výsledek jsem ale rozhodně nečekal,“ komentoval výsledek sbírky, která se konala v sobotu 21. listopadu, její ředitel Milan Hloušek.

Díky dárcům se podařilo nashromáždit 12 331 kilogramů zboží a ještě nemusí být konec. Sbírky v kraji i po republice pokračují dál online až do 1. prosince, zájemci se více dozvědí na webu Sbirkapotravin.cz.



Milan Hloušek je přesto opatrný. „Ano, teď máme plný sklad, ale čeká nás zima. To znamená, že přibude klientů, zejména lidí bez domova. Navíc po první vlně pandemie lidí v nouzi rapidně přibylo a smutný scénář se opakuje i při druhé vlně. Do problémů se totiž dostávají i lidé, kteří doposud s penězi vycházeli,“ říká.



Poslední měsíc volá Milanu Hlouškovi s prosbou o pomoc i několik lidí denně. On se vyptává na jejich situaci i na to, odkud jsou, a snaží se je nasměrovat na nejbližší sociální službu, která by jim mohla potravinovou pomoc zprostředkovat.

„Potravinová banka totiž funguje pouze jako sklad, takže my potraviny přímo klientům nevydáváme. Výdej potravin zajišťují naši odběratelé – charitativní organizace a poskytovatelé sociálních služeb,“ upřesnil ředitel.

„To je na tom totiž to nejdůležitější. Aby kromě tašky s jídlem dostali žadatelé o pomoc i radu, co dál. Když člověk nemá jídlo, znamená to, že má problémy s penězi. Takže mu je nabídnuto dluhové poradenství. A když nemá peníze, jistě mu hrozí, že přijde o bydlení, jestli už rovnou není na ulici. Pokud se jedná o rodinu s dětmi, je těch problémů ještě daleko víc. Právě to je ten důvod, proč je důležité, aby potravinová pomoc šla z rukou sociálních pracovníků, a ne z rampy naší banky,“ dodal.

Hraček je dost, přineste kiwi

Ještě před vypuknutím pandemie potřebovalo pravidelnou dodávku zboží ze skladu banky na dva a půl tisíce lidí, nyní se jejich počet násobně zvýšil.



„Přesné číslo budeme znát až na konci roku, kdy nám naši odběratelé nahlásí celkový počet podpořených klientů. Jsem přesvědčený, že statistika výrazně naroste, počet míst, kam potravinová pomoc putuje, se totiž neustále rozrůstá,“ upozornil Milan Hloušek.

Potravinová banka začala letos nově spolupracovat například s regionální neziskovou organizací Nádech, která pomáhá rodičům samoživitelům. Má centra v Ostrově, Chebu a nově i v Karlových Varech.

„Nárůst klientů je s podzimem téměř o čtyřicet procent, nově nám ale volají i úplné rodiny, které se dostaly do nouze, těm pomáháme samozřejmě taky,“ řekla pracovnice organizace Jitka Havránková.

I jí volá několik nových klientů denně a prosí ji o hmotnou pomoc. „Dětského oblečení, hraček a knih máme díky štědrým dárcům dost, ale kdyby chtěl někdo donést čerstvé ovoce, budeme moc rádi. Třeba kiwi leckteré z našich dětí ještě neochutnaly,“ dodala Havránková.

Uvítala by stejně jako lidé z karlovarské Potravinové banky i základní a dětskou drogerii. Nedostatkovým zbožím jsou stále ještě pleny, hygienické ubrousky, mýdla a kartáčky na zuby.



„Z trvanlivých potravin pak ještě potřebujeme hlavně masové konzervy, polévky, kompoty a mléko. Pokud nám chce někdo pomoci, může mi zavolat nebo napsat,“ uzavřel Milan Hloušek.