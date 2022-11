Kvůli problémům s poštou v Aši uvažují, že se o doručování postará město

„Na vše existují nějaké termíny, ale lidé často úřední dopisy vůbec nedostanou. Neví, že musí třeba jít na úřad něco řešit. Už jsme dokonce uvažovali o tom, že bychom vyčlenili člověka, který bude úřední poštu doručovat. Ale řešíme něco, co má řešit stát, ne samospráva,“ řekl starosta.

Nové vedení města chce dál jednat s Českou poštou a případně se obrátí i na Český telekomunikační úřad, což je správní orgán pošty. Zvažuje i organizaci petiční akce, která by měla nespokojenost obyvatel vyjádřit. Na obnovení dodejny, která v Aši fungovala do transformace poštovního systému, ale starosta netrvá. „Je nám jedno, jakým způsobem si to pošta zajistí. Důležité pro nás je, aby služba fungovala,“ vysvětlil.

Problémy s doručováním osobně zaznamenal rovněž místostarosta Pavel Matala. „Od dubna čekám na složenku k zaplacení daně z nemovitosti. Samozřejmě, že stanovenou částku jsem již finančnímu úřadu uhradil,“ uvedl poté, co se jej starosta v žertu zeptal, zda mu náhodou kvůli tomu nehrozí exekuce.

Radní František Peterka v té souvislosti připomněl, že i on má s doručováním písemností negativní zkušenost. Už týdny čeká na platební kartu, kterou mu jeho banka zaslala doporučeným dopisem. „Takže vlastně musím všude využívat hotovost,“ postěžoval si.

Problémy s centralizací

Ašskou pobočku zrušila Česká pošta při centralizaci logistiky v Karlovarském kraji. Krok zdůvodnila ekonomickými i personálními důvody a také obecným poklesem objemu listovních zásilek. Poštovní doručovatelé měli místo v Aši vyzvedávat zásilky v Chebu, následně mnozí z nich kvůli tomu podali výpověď.

Po změnách v systému doručování však začaly problémy. Dopisy chodily na jiné adresy, se zpožděním a mnohdy vůbec nedorazily. Lidé si stěžovali na poště, sociálních sítích a obraceli se i na městský úřad či poštovního ombudsmana.

„Ještě jako občan, ne jako starosta, jsem psal poštovnímu ombudsmanovi. Odpověděl mi, že nechá prověřit regionální pobočku pošty. Odtud mi poté napsali, že se vyměnilo vedení. Ale ta situace je pořád stejná, nic se nezlepšilo. A po našem nástupu na úřad po volbách jsem zjistil od vedoucích odborů, že i oni mají stejné potíže. Že prostě pošta nefunguje spolehlivě,“ podotkl starosta.

Bývalé vedení města Aš v čele s tehdejším starostou Daliborem Blažkem proto se zástupci České pošty začalo jednat. Letos v březnu pak došlo k dohodě. Podle ní se měla kvalita doručování tři měsíce bedlivě sledovat. Úřad proto vyzval obyvatele, aby případné stížnosti adresovali poště i městu.

Stav se nelepší

„Pokud se na konci června prokáže, že centralizovaný model nefunguje, vrátí se do města takzvaná dodejna, tedy místo, kam se zásilky svezou a odkud putují ke koncovým adresátům. Nyní si je poštovní doručovatelé vyzvedávají v Chebu,“ slíbil tehdy mluvčí České pošty Ivo Vysoudil a přiznal problémy.

„Proces poznamenala řada personálních změn, nemocnost doručovatelů a ladění procesů v pilotním provozu, což vedlo ke snížení kvality,“ vysvětlil tehdy Vysoudil s tím, že pošta pracuje na tom, aby k podobným pochybením nedocházelo.

Jenže ani po několikerém prodloužení termínu se situace nezlepšila. Vedení města to deklarovalo na zatím posledním jednání se zástupci pošty, které se uskutečnilo v září.

„Ze strany České pošty bylo přislíbeno, že zjistíme, za jakých možností by bylo možné obnovit dodejnu v Aši. To se týká jak personálního zabezpečení, tak ekonomické stránky věci. Na této analýze pracujeme,“ uvedl za Českou poštu Matyáš Vitík.