Porcelánka vyrábí zboží do zásoby, bojí se raketového zvýšení cen plynu

„Letos za plyn zaplatíme 35 milionů korun. Od příštího roku to bude 700 milionů,“ popsal nepěkné vyhlídky Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky.

I když jsou v Nové Roli schopni ušetřit až 30 procent spotřeby, stále by zbývalo zaplatit půlmiliardu. A na to podnik nemá. „Takový nárůst cen se nedá ustát,“ řekl ředitel.

I proto jedou v současnosti výrobní pece porcelánky naplno. Plní se i sklady. „Tři až pět měsíců v příštím roce budeme pece zapalovat jenom v nejnutnějších případech,“ naznačil strategii závodu Argman.

Toto opatření se přitom podle něj nijak neodrazí na počtu zaměstnanců. Ty porcelánka propouštět nechce a nebude. „Profesně zdatné lidi potřebujeme. A v tomto průšvihu tvoří mzdy marginální část problému,“ vysvětlil ředitel podniku.

Jeho vedení přitom investovalo do úsporných technologií v minulých letech sto milionů korun. Za současné situace nejsou ovšem podle Argmana tyto investice moc platné.

„Máme i studii přechodu ze zemního plynu na LNG. Znamenalo by to náklady asi 50 milionů. Jenomže tekutý zemní plyn bude teď dvakrát tak dražší než standardní,“ naznačil fakt, že ani přechod na LNG není pro porcelánku řešením. „A vzhledem k technologii pálení porcelánu nemůžeme přejít na elektřinu,“ doplnil Argman.

V duchu úspor se ostatně nese celý letošní rok. V jeho prvním pololetí dokončili v Nové Roli poslední etapu revitalizace a zateplení obvodového pláště výrobní haly. Nyní dokončují systém rekuperace tepla pro vytápění z odtahů pecí.

Úspory hledají i jinde

Zvyšující se ceny plynu a elektřiny ovšem netrápí jen segment výroby porcelánu. S problémem se potýkají například i hoteliéři, což potvrdil Jan Žďárek, ředitel Grandhotelu Ambassador.

„Naštěstí jsme součástí koncertu Eltodo, takže se nákup řeší centrálně, což má své výhody,“ konstatoval ředitel.

V hotelu se podle něj hledají další úspory jen těžko. „Nemůžu hostům říct, aby si vzali svetr navíc nebo že jim v parných dnech nezapneme klimatizaci, protože musíme šetřit,“ naznačil Jan Žďárek.

O tom, že šetřit je nutné, je přesvědčená Vladimíra Rosendorfová ze společnosti ČEZ prodej. V tomto duchu se ostatně nese její informační kampaň. „Začali jsme lidem vysvětlovat, jak ušetřit tam, kde energie nejvíce utíkají,“ konstatovala Rosendorfová. Jenom snížením teploty v bytě o tři stupně se podle ní dá ušetřit až 40 tisíc korun ročně. „Začít musí každý u sebe,“ dodala Vladimíra Rosendorfová.

Porcelánka nejvíc prodává doma

V loňském roce dosáhla novorolská porcelánka Thun 1794 celkových tržeb v hodnotě 622 milionů korun. Meziročně si tak polepšila o 168 milionů korun. Hospodářský výsledek za rok 2021 byl 21,9 milionu korun před zdaněním.

Nejvíce výrobků, plných 59 procent, směřovalo loni na tuzemský trh. Po 15 procentech putovalo do Ruska a do zemí Evropské unie. Zbývajících 11 procent pak do zbylých zemí světa. Například brazilský zákazník odebral zboží v hodnotě 9,5 milionu korun.

Nejvýznamnějším počinem na poli inovace byl v loňském roce vývoj nového tvaru Mosaic, který navrhla a do finální podoby dovedla výtvarnice Lenka Sárová Malíská.

Novorolští předpokládají, že i letošní tržby přiblíží půlmiliardě. Za první pololetí činila jejich hodnota 242 milionů korun. Thun zaměstnává 576 lidí.