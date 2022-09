Pod rukama karlovarské výtvarnice rozkvetl porcelán českou loukou

„Jeho tématem jsou nejběžnější rostliny, které najdete na našich loukách,“ přibližuje svůj počin autorka.

Jako modely jí posloužily pryskyřník, jetel, zvonek a bodlák. „Překvapilo mě ale, kolik druhů jetele existuje. A to jsem se zabývala jen bílým, protože růžovou barvu na novém dekoru zastupuje bodlák,“ říká výtvarnice.

Nový dekor porcelánu je jí blízký nejen námětem, ale i prací na něm. „Znovu jsem si vyzkoušela dril, který nám vštěpovali na škole. Pastelkami jsem nakreslila podle předlohy všechny rostliny. Vše jsem naskenovala a v počítači už dál neupravovala,“ přibližuje proces vzniku rozkvetlé louky Lenka Sárová Malíská.

Ani výroba samotných obtisků nebyla podle ní úplně jednoduchá. „Vychytat všechny barevné nuance trvalo asi dva měsíce. Dekor je soutiskem dvanácti barev. U jiných používám třeba jen tři barvy,“ vysvětluje.

Dekor se objeví výhradně na tvaru pojmenovaném TOM. Jeho autorem byl přibližně v polovině devadesátých let akademický sochař Jiří Laštovička. „I po tolika letech působí svěžím a moderním dojmem,“ říká o porcelánovém servisu výtvarnice.

Sama má ale velký podíl na tom, že si tvar TOM stále drží popularitu. Veškeré „ploché“ součásti servisu, tedy talíře, podšálky či ovály, totiž nově navrhovala právě ona.

Premiéra na Porcelánových slavnostech

Servis s novým dekorem se poprvé veřejnosti představí na podzimních Porcelánových slavnostech. Ty čeká velká změna. Poprvé se totiž neodehrají před Grandhotelem Pupp, ale přímo v centru Karlových Varů u hotelu Ambassador.

Lenka Sárová Malíská už nedokáže spočítat, kolik dekorů pro novorolskou porcelánku vytvořila. „Ať už jde o ty realizované, nebo o ty, které se do výroby nedostaly. V hlavě mám ještě spoustu nápadů,“ ubezpečuje výtvarnice.

Vedle nového vánočního motivu, který právě vedení porcelánky hodnotí, by chtěla vytvořit sérii dekorů s motivem ptáků. „Ornitologové každoročně vyhlašují ptáka roku. Byla bych ráda, kdyby se podařilo vytvořit tradici, kdy by se každý rok právě on objevil na nějakém dekoru,“ líčí autorka své plány do budoucna.

První návrhy už má v pracovních deskách. Vedle ptáka roku 2022, kterým je zvonek zelený, má připravenou i sýkorku. „Snad se podaří oba motivy realizovat ještě do Vánoc,“ dodala Lenka Sárová Malíská.