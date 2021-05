V Chebu zdraží školka a výrazně i jesle, město poplatek neměnilo už roky

Podle starosty Antonína Jalovce se výše poplatku za pobyt dětí v mateřské škole nebo v jeslích neměnila už roky a neodpovídá současné realitě. Namísto dosavadních 300 korun by rodiče v Chebu měli od nového školního roku platit za školku 500 korun a za jesle 1000 korun měsíčně.



„Poplatek se neměnil snad dvacet let a jeho výše je extrémně nízká. Tuto částku jsme platili i v době, kdy naše třiadvacetiletá dcera školku navštěvovala. O zvýšení uvažujeme už delší dobu, ale kvůli koronakrizi jsme to odkládali, až se situace poněkud stabilizuje. K tomu snad dojde letos,“ oznámil Jalovec.

Podle něj radnice zjišťovala, jak je to s poplatky jinde. „Realita je taková, že standardem za školku je poplatek 500 korun, někde je to ovšem i víc. Ještě větší rozdíly pak jsou u jeslí, kde je poplatek klidně tři, ale i pět tisíc korun za měsíc,“ řekl starosta s tím, že i po zvýšení bude město Cheb v tomto ohledu stále patřit k těm levnějším.

Peníze zůstanou školkám

Poplatek nebudou muset platit rodiče dětí v posledním ročníku před zahájením školy, kdy je docházka do školky pro předškoláky povinná, a rovněž sociálně slabé rodiny, které pobírají dávky.

Vyšší školkovné nebude podle starosty sloužit jako příjem města, radnice rovněž nebude o vybranou částku krátit příspěvky na provoz. „Poplatek zůstane školkám,“ slíbil starosta.

Peníze by měly mateřinky využít k tomu, aby mohly investovat do zlepšování vybavení, modernizace prostor nebo na dokoupení herních prvků do zahrad. Poplatky by se tak podle vedení města měly rodičům vrátit v lepším prostředí pro jejich děti.

Ve druhém největším městě kraje je devět mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Cheb, několik dalších je provozováno soukromými vlastníky. Ve městě fungují jesle, a to při stacionáři pro děti s očními vadami. Jejich kapacita je podle chebského starosty Antonína Jalovce 15 míst.

Krajské město zřizuje osmnáct mateřských škol. Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála zde platí rodiče poplatek ve výši 510 korun za měsíc. Městské jesle Karlovy Vary nenabízejí.

Sokolov je zřizovatelem sedmi mateřských škol, v nichž se měsíčně hradí poplatek 500 korun. „Jesle zřizované městem v Sokolově nemáme, rodičům dětí ve věku od dvou let mohou školky vyjít vstříc a dítě mladší tří let přijmout, ovšem pokud na to mají kapacitu a podmínky,“ upřesnil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Rozdílné poplatky pak platí rodiče v ašských mateřských školkách. Jak uvedl mluvčí města Milan Vrbata, mateřská škola Moravská vybírá 500 korun, školka Nohova 373 korun, zařízení v Neumannově ulici 372 korun a školka Okružní 340 korun.