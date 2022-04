Lázeňská města zvyšují poplatek za ubytování turistů na padesátikorunu

„V roce 2019 se platily dvě sazby. Za lázeňský a rekreační pobyt v souhrnu ve výši 21 korun. Od 1. ledna 2020 byly poplatky sloučeny v jeden ve výši 21 korun,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Za rok 2019 přitom město na poplatcích utržilo téměř 31 milionů. Rok 2020 přinesl kvůli pandemii výrazný propad v příjmech z této kapitoly. Klesly na 17,5 milionu korun.

K další úpravě poplatku z pobytu město přistoupilo 1. září loňského roku, kdy se jeho výše zvedla na 35 korun. Ani toto navýšení však nedokázalo vrátit příjmy na úroveň doby před covidem. Za rok 2021 zaplatili hosté Karlových Varů celkem 21 milionů korun.

„Od letošního 1. září se počítá s nárůstem na 50 korun. Hrubým odhadem s přihlédnutím k propadu návštěvnosti a zároveň nárůstu sazby poplatku by výnos v letošním roce mohl být zhruba na úrovni roku 2019,“ doplnila Kyselá.

O možnosti navýšit poplatek jednalo město podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové s hoteliéry už v loňském roce s tím, že by pro lázeňské pobyty byla částka nižší. K dohodě ale nedošlo. „Podle hoteliérů by to nebylo spravedlivé,“ naznačila primátorka.

Výtěžek město vrací zpět do cestovního ruchu. Ať už jako příspěvek pro infocentrum, tak do údržby města. „Náklady města ale výtěžek ani zdaleka nepokryje,“ doplnila Pfeffer Ferklová.

V Mariánských Lázních od letošního roku přistoupili rovněž ke zvýšení poplatku za pobyt. Návštěvníci tak hradí poplatek ve výši 50 korun na osobu a noc.

„Pracujeme na úpravě vyhlášky, která bude řešit, kam ty peníze přesně půjdou. V tuto chvíli jsou ale poplatky všeobecným příjmem městského rozpočtu bez přímého určení. Z toho jde, myslím, třicet procent do fondu cestovního ruchu. A vzhledem k tomu, že se ta částka počítá dva roky zpátky, tak ten příjem vychází na nějakých 2,5 milionu. Proto jsme se rozhodli, že částku trochu poupravíme a fond dostal na letošek 3,6 milionu,“ uvedl starosta Martin Kalina.

Kolik poplatek městu přinese, nebude podle jeho slov jednoduché předpovědět. A to nejen kvůli rokům s covidem, kdy návštěvnost razantně klesla, ale i kvůli tomu, že v době před pandemií byli od poplatků osvobozeni hosté nad 70 let.

„Když to vezmu čistě matematicky, tak bychom se mohli dostat po těch změnách na nějakých 35 milionů. A pokud by poplatek platili i lidé, kteří do lázní jezdí takzvaně na křížek, tak by Mariánské Lázně mohly ročně vybírat kolem 40 milionů. Ale o tom se zatím jen diskutuje,“ dodal Kalina.

Františkovy Lázně už vyšší poplatek mají

Ve Františkových Lázních platí hosté poplatek za pobyt ve výši 50 korun na osobu a noc už druhý rok. „Dohodli jsme se na tom s místními podnikateli na základě dlouhodobé komunikace,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Poplatek se podle jeho slov vrací zpět do lázeňství, do údržby parků či do kultury. „Deset procent využívají místní podnikatelé na propagaci, další část jde na zviditelnění samotného města. Chceme, aby sem lidé jezdili,“ konstatoval starosta, který odhadl, že pokud by nebyl covid, bylo by možné za loňský rok na poplatku vybrat částku 25 až 30 milionů korun.

„Pro letošek hrubým odhadem s přihlédnutím k propadu návštěvnosti plánujeme, že poplatek přinese kolem 20 milionů korun. Já ale doufám, že výnos by mohl být ještě lepší,“ dodal.