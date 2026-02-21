„Dva kurzy ročně, vždy jarní a podzimní, pořádáme od roku 2010. Zájem je velký, standardně se hlásí kolem čtyřiceti zájemců, přestože kapacita je asi pětadvacet. Já ale nikoho neodmítám. Ne každému to sedne, někdo v průběhu kurzu odejde. Do konce vydrží zpravidla kolem třiceti lidí,“ řekl náměstek krajského policejního ředitele Jiří Matouš, který společně s Městskou policií Sokolov kurzy pořádá.
Příchozí vítá v tělocvičně v Dolním Rychnově oblečený do bílého kimona, které má přepásané černým páskem. Je držitelem 7. danu a bojovým sportům se věnuje od roku 1983. V kurzu, který vede, převažují ženy.
„Akce je určená dospělým, chodí sem ale i matky, které s sebou berou své dcery. Chtějí, aby se uměly bránit. Co se týče horní hranice, mám tu paní, které je 78 let a z posledních deseti kurzů si nenechala ujít ani jeden. Na svůj věk je v obdivuhodné kondici,“ popsal sedmapadesátiletý instruktor Meibukan Karate-do Jiří Matouš.
Nezastírá, že za roky praxe má už lekce vypilované takřka k dokonalosti. Kromě technické stránky vkládá do výuky sebeobrany praktické tipy i teorii. Není to však žádný ucelený blok, žádná nudná přednáška.
„Někdy si na konci lekce sedneme v tělocvičně na žíněnky a povídáme si o různých věcech, dotýkáme se trestního a přestupkového práva, informuji o filozofii uteč, skryj se, bojuj. Mluvíme o bezpečném chování nebo o tom, jak potenciálního útočníka odradit,“ vysvětlil policista Matouš.
Ten také přítomným ukazuje, jaké obranné prostředky jsou na trhu, například slzotvorný plyn či paralyzér, a předvede, jak je použít. Jako nejdůležitější taktickou zásadu však doporučuje pozorně vnímat okolí. A to za každé situace.
„Přirovnal bych to k jízdě automobilem. Tam také musí řidič věnovat okolí zvýšenou pozornost. Podobné by to mělo být i v běžném životě. Člověk, který jde odevzdaně, s hlavou sklopenou a nevnímá, co se děje kolem, se jeví jako snadný cíl. Většina útoků se děje ze zálohy a právě to, že věnuju pozornost okolí, dokáže potenciálního útočníka odradit,“ konstatoval policista, který v kurzu učí i to, jak využívat k obraně předměty denní potřeby. Například deštník, stočený časopis, hřeben či propisku. A dokládá, že bránit se je možné třeba i za pomoci obyčejné kabelky.
S lidmi, kteří na kurzy přicházejí, se snaží mluvit. Zajímá ho například to, kde pracují. „Pak mohu trénink připravit na míru. Protože třeba průvodčí ve vlaku bude potřebovat něco jiného než zdravotní sestra či úřednice. I sami lidé se na leccos ptají. Hlavně ti, co už mají nějaké kurzy za sebou. Ti už přemýšlejí jinak. Nabízím jim další varianty sebeobrany, například při uchopení za ruku, za oděv, obranu proti úderu a podobně,“ dodal Jiří Matouš.
Jako lektorovi kurzu sebeobrany mu pod rukama prošlo přes tisíc účastníků. Ten letošní jarní, který zahajuje 5. března, pro něj bude v pořadí už jednatřicátým.