Policie prověřuje násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadržela muže

  21:34,  aktualizováno  21:34
Krajští kriminalisté se zabývají násilným úmrtím ženy v Karlových Varech. V jednom z domů, kde byla nalezena, policisté zadrželi muže podezřelého z tohoto činu.

Krajští kriminalisté aktuálně prověřují násilné úmrtí ženy v Karlových Varech. K události došlo v jednom z místních domů, kde byla žena nalezena bez známek života.

Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

„Na místě policisté zadrželi muže, který je podezřelý z tohoto násilného činu. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jan Bílek.

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

„Další informace k tomuto případu zveřejníme, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodal Bílek.

Autor: