Zatýkání na ledě. Tváří kampaně karlovarské policie je hokejista Kulich

Téměř 250 lidí chybí v Karlovarském kraji do naplnění stavu policistů. Situaci v regionu nezlepšuje ani fakt, že za tři čtvrtiny letošního roku více policistů odešlo, než přišlo.

„Poměr odchodů a příchodů je 56 ku 49,“ potvrdila Kateřina Pešková, mluvčí Krajského ředitelství policie ČR.

Důvody vedoucí policisty k ukončení služebního poměru policistů jsou podle ní různé. „Zpravidla odcházejí v době, kdy dosáhnou nároku na příspěvek za vykonanou službu. Odchody policistů z důvodu dosažení věku 65 let jsou minimální,“ podotkla mluvčí. Aktuálně tak podle jejího vyjádření chybí v kraji 246 policistů.

Do náborových kampaní proto vkládá vedení krajské police velké naděje. Tváří té letošní se stal hokejista Jiří Kulich. Stihl to krátce před tím, než si splnil svůj hokejový sen a odešel hrát do zámoří.

„Jirku Kulicha jsme oslovili jako špičkového sportovce a tvář Karlovarského kraje. K naší velké radosti Jirka ihned souhlasil a mohlo se začít s přípravou. Byli jsme trochu v časovém presu, protože v té době už se Jirka chystal na draft,“ říká Gabriela Šolarová personalistka krajského ředitelství.

„Sám jsem byl studentem veřejnosprávní školy, kdyby mi to nevyšlo s hokejem, stal bych se nejspíš policistou,“ vysvětlil důvody, proč na nabídku kývl, osmnáctiletý hokejista.

Kampaň podpořená známou tváří ovšem není jedinou aktivitou náborářů. „Nechyběli například na karlovarském půlmaratonu, chebském Dni pro bezpečnost, veletrzích pracovních příležitostí či na takzvaných dnech s Integrovaným záchranným systémem a dalších akcích, které se konají v Karlovarském kraji. Případné zájemce se snažíme oslovovat také na sociálních sítích,“ potvrdila Pešková.

Ti, kteří mají zájem o práci u policie, si mohou vyzkoušet i fyzické testy, jež musí každý uchazeč úspěšně absolvovat, takzvaně nanečisto. „Nejbližší akce nazvaná Policistou na zkoušku se uskuteční 7. října od 14 hodin v areálu krajského ředitelství policie,“ doplnila Kateřina Pešková.

Po nástupu k policii pak čekají nováčky zajímavé bonusy. Mezi nimi doslova ční náborový příspěvek. Ten totiž v Karlovarském kraji činí 110 tisíc korun. „Mezi další bonusy patří i šest týdnů dovolené či třináctitisícový příspěvek na ni,“ pokračovala ve výčtu výhod policejní mluvčí Pešková.

Ani tyto bonusy, i když je o ně podle Peškové velký zájem, ovšem situaci v regionu neřeší. Neobsazených míst totiž přibývá. Před necelými čtyřmi lety totiž policisté sháněli 134 nových lidí.