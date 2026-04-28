Připravujeme podrobnosti.
Policie hledá útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž
28. dubna 2026 14:06, aktualizováno 14:06
Policisté hledají útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do konfliktu na přilehlém parkovišti. Spor pokračoval i v prodejně, kde útočník po svém sokovi hodil reproduktor, který měl u sebe. Z místa poté utekl. Podle svědků měl u sebe i nůž, kterým však nikoho nezranil. Senior po útoku skončil v nemocnici.