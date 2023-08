Tropická vedra už spějí ke konci, příchod srážek prospěje hlavně houbám

„Bude to docela drsný skok, ale prospěje to houbám. To ale až příští týden. Dnes k nám ještě míří horký vzduch z jihozápadu. Očekávám, že by přes den mohlo být až 33 stupňů, potom ale půjdou teploty pomalu dolů,“ konstatoval Rudolf Kovařík, pozorovatel počasí ze Šindelové na Sokolovsku.

Od čtvrtka se už začnou tvořit bouřky v odpoledních hodinách a bude jich víc a víc. Zasáhnou většinu Karlovarského kraje. Nejvyšší denní teploty naměříme ve čtvrtek kolem 31 stupňů, v pátek už jen přibližně 27 stupňů. Nadcházející víkend nás ovšem příliš nepotěší, už má být povětšinou chladný a deštivý.

„Pršet bude poměrně dost, ranní teploty budou od 12 do 9 stupňů, odpoledne jen 19 až 22 stupňů. Příští týden teploty půjdou ještě níž. Po této epizodě se léto ještě přihlásí příjemnými teplotami kolem 25 stupňů,“ poznamenal Kovařík.

Očekává, že do podoby podzimu promluví Bartoloměj, jeden z patronů počasí v regionu. „Bartoloměj, tedy 24. srpen, bývá v Krušných horách takový první podzimní den. Mezník, jenž rozhodne, jak to bude s počasím dál. K němu pak patří jarní Josef, poté Medard a na závěr roku Martin,“ dodal Kovařík.