Zima se bude dál připomínat, ukazuje dávná krušnohorská pranostika

A ukáže to hned následující víkend, kdy se zatáhne a i v dalších dnech bude značně proměnlivo. Čeká nás skutečný apríl se všemi podobami počasí. A to na celém území kraje.

„Scházení zvěře do údolí, cibulové slupky, odlet ptáků či obleva na Adama a Evu. Dá se říct, že pranostiky zatím vycházejí. Stejně to bude i dál. Říká se, že Josef může roztočit mlýnky na potoce i je zastavit, může bránu jaru otevřít i zimou se 40 dnů připomínat. Z toho, jak bylo v sobotu, můžeme usuzovat, že brána jaru je sice otevřená, ale zima se bude dál připomínat, a to dost významně,“ předpovídá pozorovatel počasí ze Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík.

Podle jeho slov si teplo, a to až šestnáct stupňů, užijeme jen do pátku. Pak přijde ochlazení.

„Je třeba se připravit na to, že sněžení, které jsme zaznamenali v sobotu, nebylo v žádném případě poslední. Ještě celý duben musíme očekávat ranní mrazíky, přijdou kolísavé aprílové výstupy, kdy slunečné a teplé dny budou střídat chladnější období, déšť a sněžení. Na opalování a koupání v bazénech si musíme nechat zajít chuť. Bude to jedním slovem nestálost,“ říká Kovařík.

Proměnlivé počasí podle něj bude jak na horách, kde mnohde ještě nad 700 metrů leží sníh, ale i v údolích. Rudolf Kovařík ale upozorňuje, že je třeba vědět, pro jakou oblast pranostika vznikla. Například rčení Na Řehoře líný sedlák, který neoře, platí pro Olomoucko.

V Karlovarském kraji v tu dobu často leží sníh, a to i ve středních polohách. „A to by se těžko nějaká technika do mokrých polí dostala, to pro nás neplatí.

Je pravda, že na povrchu země je nyní v nížinách víc sucho, ale v podzemí je vody dost, jsme asi na 70 procentech zásob,“ vysvětluje.

Vášeň pro počasí má už od dětství

Vášeň pro pozorování počasí drží Rudolfa Kovaříka už od dětství. Vzpomíná, že v 1. třídě si za odměnu vybral barometr. Se systematickým zapisováním počasí začal v roce 1975, kdy mu bylo deset let.

Později jej zaujal v televizi Rudolf Koubek z Českého hydrometeorologického ústavu, který spojoval s předpovědí tak trochu i pranostiky. S hydrometeorologickým ústavem spolupracuje od roku 1985 a ve svých předpovědích využívá i závěry z pečlivého a dlouholetého pozorování přírody.

„Říct třeba, že je hodně jeřabin, tak bude krutá zima, je nesmysl. K tomu je třeba vědět, jakou slupku má cibule a jak to je s kaštany, bukvicemi a tak dál. Pracuji se třiceti různými prvky. Sleduji listy. Kdy rostou, kdy žloutnou a kdy padají. Kolik zásob si schovávají veverky, jakou srst má zvěř. Všechno se musí brát komplexně. Když se tohle spojí, je možné poodhalit, jak bude asi zima vypadat. Nezjistíte ale, kolik stupňů bude na Štědrý den nebo jak často se budou střídat teploty,“ dodává Rudolf Kovařík.