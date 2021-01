Stavba domu pro seniory spěje do finále, první klienty přivítá za rok

„Pokládají dlažbu, dělají štuky, malují,“ popsala postup prací starostka Sokolova Renata Oulehlová. Stavbu podle jejích slov zhotovitel předá k poslednímu dubnu letošního roku. Pak musí město objekt vybavit nábytkem, gastroprovozem a dalšími nezbytnostmi.



Radnice počítá s tím, že na konci léta vypíše výběrové řízení na jednotlivé pracovní pozice v zařízení. První klienty by mělo přivítat v lednu příštího roku. Už teď se jich hlásí tolik, že by bez problémů kapacitu naplnili.

„Je to skoro až smutné. Každý měsíc nám volá pán z Ostrova, jestli už začínáme obsazovat. S tím, jak lidem docházejí ve stáří síly, by rádi měli nějakou jistotu do budoucna,“ konstatovala Oulehlová.

Dotace nakonec vyšla

Čtyřka je od roku 1989 prvním objektem, který staví přímo město. Výstavba pobytového zařízení bude stát celkem 160 milionů korun. O dotaci radnice bezúspěšně žádala ještě předtím, než se stavbou začala. Uspěla až loni, kdy už se stavělo.

„Od ministerstva práce a sociálních věcí jsme získali 50 milionů, později dalších 15,“ potvrdila starostka. Město přitom od počátku avizovalo, že do realizace půjde i bez státní podpory. „Nejdřív jsme si našetřili, teprve potom začali stavět,“ vysvětlila starostka.

Přiznaná ministerská dotace má ještě jeden pozitivní aspekt. „Příjmy města se kvůli koronavirové krizi propadly. Díky penězům od státu určeným na výstavbu Čtyřky nebudeme muset zastavit další investice ve městě,“ pochvalovala si starostka.

Čtyřka nabídne 61 míst většinou v jednolůžkových pokojích. Pouze deset jich bude disponovat dvěma lůžky. Nové zařízení pro seniory bude sloužit lidem, kteří se o sebe už nedokážou postarat.

„Prioritně bude určené sokolovským seniorům, nebráníme se ovšem ani možnosti nabídnout zde místo i lidem z jiných částí regionu,“ dodala Renata Oulehlová.