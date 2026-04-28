„Můžeme potvrdit, že jsme v pondělí krátce po dvacáté hodině přijali oznámení o napadení nezletilé osoby psem, kterého měla rodina v domácnosti v jedné obci na Karlovarsku,“ potvrdil informaci policejní mluvčí Jan Bílek.
Dodal, že vzhledem k věku nebude v tuto chvíli poskytovat žádné bližší informace.
Dítě předškolního věku přivolaní záchranáři na místě ošetřili. „Poté jsme ho s vážným poraněním v oblasti obličeje předali letecké záchranné službě, která ho dále transportovala do fakultní nemocnice Motol,“ informovala mluvčí karlovarské záchranné služby Simona Kratochvílová.
Podle informací iDNES.cz pes pokousal pětiletého chlapce doma do tváře. Jedná se o křížence labradorského retrívra a amerického stafordšírského teriéra.