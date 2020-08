Pendolino začne jezdit až do Karlových Varů, poprvé ráno 1. září

„Domluvili jsme se s vedením Karlovarského kraje na to, že prodloužení linky, která doposud končila v Chebu, do Karlových Varů, má smysl,“ řekl při sobotní předváděcí jízdě pendolina do lázeňské metropole Václav Nebeský, generální ředitel Českých drah. Už propagační jízda soupravy vzbudila mezi Karlovaráky hodně zájmu. Stovky lidí přišly na horní nádraží podívat se, jak zblízka vypadá nejrychlejší kolejové vozidlo v Česku. Řada z nich využila i možnosti prohlédnout si soupravu zevnitř.

Historie podle Václava Nebeského dokazuje, že kam národní vlakový dopravce nasadil pendolina, tam se zájem o vlakovou dopravu zvýšil. „Této lince věřím,“ řekl na adresu spoje, který propojí východ a západ České republiky. Pendolino má v Karlových Varech veškeré zázemí. „Bylo vybudované už při rekonstrukci horního nádraží,“ podotkl Martin Hurajčík, krajský radní pro dopravu. Nasazení pendolina na lince do Karlových varů předcházela jednání o finanční dohodě. K té nakonec kraj s dopravcem dospěl.

„České dráhy nám budou účtovat 160 korun za vlakokilometr,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Podle něj to bylo od dopravce vstřícné gesto. Tato částka totiž pouze pokryje náklady spojené s provozem pendolina. „Veškeré riziko s prodejem jízdenek jde za námi,“ řekl Václav Nebeský. „Ale jak jsem říkal, této lince věřím,“ doplnil.

Pravidelný provoz začne v úterý ráno s tím, že stroj do Karlových Varů přijede už v pondělí večer. A tak se to bude opakovat den co den. Příjezd do Karlových Varů 22:00, odjezd následující den v 5:50. „Zatím bude projekt trvat do 31. prosince 2021. Zhruba po roce jej vyhodnotíme a domluvíme se, jakým způsobem v něm budeme pokračovat dál,“ řekl generální ředitel Českých drah.

Vedení kraje usiluje o prodloužení trasy pendolina až do Karlových Varů od května 2017. Konečným akcelerátorem projektu bylo schůzka v Karlových Varech, kterou iniciovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Hlavní náplní schůzky byla pomoc regionu v době pokoronavirové. A jedním z řešení, na které vedení Českých drah slyšelo, bylo právě pendolino, které může do Karlových Varů vozit pacienty.

„Ale radost z něj bude mít třeba i generálka Lenka Šmerdová. Pro kantory vojenské školy v Sokolově totiž bude cesta z Moravské Třebové do Sokolova,“ dodal hejtman Kubis.