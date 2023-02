Pátrání v zaniklé Pomezné pokročilo, podařilo se objevit starou studnu

„Při poslední vichřici popadaly kolem zbytků tvrze letité vrby a další stromy. Když jsme teď na jaře začali ten prostor čistit, zjistili jsme, že na místě, kam ty stromy popadaly, možná v minulosti bývala nějaká vodní plocha,“ popsal poslední objevy Petr Jaška z Chebu.

Právě Jaška začal s obnovou Pomezné tím, že vzkřísil pozůstatky bývalé tvrze a snaží se o obnovu chléva, který sousedil s věží panského sídla. „Na místě se studnou je hodně vlhko, stahuje se tam voda z okolí. Když jsme místo vyčistili, otevřel se před námi prostor o rozloze 1200 metrů čtverečních, který opravdu vypadá jako bývalý rybník,“ vypráví Jaška.

Na jednom místě průzkumníci našli něco, co se jeví jako zbytky prokopané a v současnosti už zarostlé hráze. „Tam, kde byl asi rybník, by se měl uskutečnit archeologický průzkum, a to poměrně zajímavou metodou. Podobně jako třeba do ledovce se i v Pomezné do podloží udělá speciálním strojem hluboký vrt,“ vysvětluje Jaška.

Do obnovené nádrže se možná nastěhuje karas

Ze zářezu pak stroj vytáhne sloupec hlíny. Z jednotlivých vrstev odborníci dokážou vyčíst, co se tu kdysi dělo, jestli tu býval skutečně rybník, a zjistí i spoustu dalších zajímavých věcí. „V plánu máme také udělat sondu v místě té uvažované hráze. Ta by měla odhalit, zda tam něco takového v minulosti skutečně bylo,“ poznamenal Jaška.

Ten při čištění prostoru od popadaných stromů konečně objevil studnu, kterou předtím roky marně hledal. „U svahu, asi 150 metrů od místa, kde jsme hledali naposled, jsme objevili tři zanesené skruže, v nichž stále stojí sloupec vody. Takže konečně studna, kterou chceme v létě vyčistit. A když se prokáže, že byl v Pomezné rybník či tůň, tak vodní nádrž obnovíme,“ řekl Jaška.

Ten doufá, že jakmile bude místo vyčištěné, obnoví se přirozené toky vody a začne se plnit. „Využít bychom mohli nádrž například pro kriticky ohroženého karase obecného. Byl by to další krok k ochraně přírody. Ve sklepení pod věží totiž zimují netopýři, kteří tu mají ideální prostředí,“ nastínil další postup Jaška.

Stavba úředně ani neexistovala

Podle jeho slov je ale zajímavé, že rybník se na císařských otiscích katastrální mapy z roku 1840 neobjevuje. „Je možné, že se jedná o chybu. Nebo tady ten rybník tehdy už nebyl. V 18. století se místní lidé snažili v pískovně najít uhlí. Třeba se kvůli výkopům prameny ztratily a rybník zanikl. Jak to bylo, může prozradit právě archeologický průzkum Muzea Cheb plánovaný na letošní léto,“ dodal Petr Jaška.

Někdejší obec Pomezná, německy Markhausen, leží severozápadně od města Cheb na levém břehu řeky Ohře prakticky na hranicích Čech a Bavorska. První písemnou zmínku se podařilo doložit už v roce 1225, kdy se v listinách objevují jména bratrů Konráda a Berchtolda z Markhausen.

V roce 1424 zde stálo pět velkých a šest menších statků, čtyři malá hospodářství a mlýn. Kolem roku 1800 měla Pomezná už více než sto dvacet obyvatel a dvaadvacet usedlostí. Po druhé světové válce byli obyvatelé nuceně vysídleni a o pár let později opuštěné domy v hraničním pásmu srovnaly se zemí radlice buldozerů.

Zbytky historické věže, která možná pamatuje 12. století, přežily jakoby zázrakem. Paradoxem je, že přestože stavba v katastru nemovitostí nebyla evidována a tedy oficiálně ani neexistovala, objevila se v květnu 1958 na seznamu kulturních památek. V roce 1976 pak byla obec Pomezná úředně zrušena.