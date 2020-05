V Chebu vysázejí lísky a postaví budky, pomůžou veverkám i ptákům

Když se chebská malířka Dagmar Kalina dozvěděla, že se svým projektem Oříšky uspěla v hlasování o nejlepší nápad v rámci participativního rozpočtu, zažila nefalšovaný pocit euforie. Právě jejímu projektu dalo zelenou největší množství lidí, kteří se do hlasování zapojili.



„Měla jsem obrovskou radost a zpočátku jsem tomu ani nechtěla věřit. Říkala jsem si, že to snad ani není možné. Ale stejně velkou radost bych měla, i kdyby můj projekt skončil druhý nebo třeba pátý. Hlavní pro mne bylo, aby se pro veverky a ptáky něco udělalo,“ popisuje Dagmar Kalina své pocity, které měla po vyhlášení výsledků.

Její projekt je zaměřený na zlepšení života zvířat ve městě, konkrétně veverek, které žijí v bývalém hradebním příkopu poblíž zdravotního střediska.

„V parku v Hradební ulici žije po mnoho let populace veverek obecných. Při budování krajinné výstavy bylo mnoho starých stromů a téměř všechny keře vykáceny. Namísto divokých malin a ostružin tu teď rostou hlavně rododendrony. Ano, je to pěkné, ale veverky i ptáci tak během chvíle přišli o své úkryty a hnízdní dutiny ve stromech a hlavně o možnost obživy,“ líčí Dagmar Kalina.

„Často je vidět, že veverky přebíhají Hradební ulici a v protější soukromé zahradě sbírají lískové oříšky. Jenže je při tom ohrožují automobily. Naposledy v létě minulého roku ležela jedna sražená veverka na silnici. Byl na ni moc smutný pohled. Pokud by byl v parku dostatek potravy, nemusely by ji veverky hledat jinde,“ shrnuje v krátkosti svůj projekt.

Navrhla, aby v lokalitě přibyly hnízdní budky pro veverky a zpěvné ptactvo a příkré svahy hradebního příkopu porostly nově vysazené lísky. Na rovné ploše v horní části parku, kde je dostatek místa, by bylo možné vysázet ořešáky, plodící vlašské ořechy. „Z těch budou mít jistě radost i lidé,“ myslí si malířka.

Na projektu podle svých slov pracovala poměrně dlouho. „Vyhrála jsem si s tím. Dělala jsem to velmi pečlivě, vyhledala a vypsala jsem pozemky, kterých se projekt týká. Velmi jsem si dala záležet na průvodní zprávě a namalovala jsem i obrázek veverky. To bylo podle mě velmi důležité. Veverky má rád snad každý, jsou roztomilé a některé, které v parku pobíhají, i napůl ochočené. A já věřila tomu, že když lidé veverku uvidí, tak je má práce zaujme. Také jsem byla jedna z prvních, kteří projekt odevzdali, takže byl na stránkách meganápadů vystavený poměrně dlouho,“ říká Dagmar Kalina.

Přiznává, že když projekt podávala, byla plná nadšení a víry, že uspěje. Jenže jak se začaly nápady hromadit, nadšení ji prý postupně opouštělo.

„Když jsem viděla, jak skvělé a atraktivní nápady lidé posílají, jak jsou kreativní, tvůrčí a šikovní, říkala jsem si, že v téhle konkurenci nemohu obstát. To ty moje veverky utřou nos, to nemůžou vyhrát! Ale stalo se a pro mne to bylo velmi radostné,“ dodává Dagmar Kalina.

Neztratí se ani ostatní nápady

V Chebu lidé zaslali v rámci participativního rozpočtu celkem 35 nápadů na vylepšení veřejných prostranství. Z nich 17 posoudila radnice jako realizovatelné a posléze lidé vybrali hlasováním 14, které se uskuteční. Hlasovalo více než 1 300 lidí. Podle pravidel, které radnice nastavila, má nyní Cheb 18 měsíců na realizaci podpořených projektů.

Podle starosty Antonína Jalovce se zatím vedení města nerozhodlo, jestli soutěž zopakuje letos, nebo zvolí interval třeba jednou za dva roky. Neztratí se ale ani nápady, které do hlasování nepostoupily.

„Představují možný směr investičních záměrů do budoucna. Musíme se také zamyslet nad tím, zda v příštím ročníku nezvýšit limit na jeden projekt z dosavadního půl milionu korun třeba na dvojnásobek. Lidé by tak měli na své nápady větší prostor,“ doplňuje starosta.