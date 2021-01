Budky pro veverky jsou hotové, Chebští mohou vymýšlet nové meganápady

Projekt odstartoval 2. ledna a doručit nápady na radnici je možné až do 20. února. V městském rozpočtu je k tomu účelu připraveno pět milionů korun.



„Přemýšleli jsme, zda nevyhlásit další ročník až poté, co dokončíme stávající projekty, na které máme osmnáct měsíců. Nakonec jsme se ale shodli na tom, že by byla škoda nevyužít zájem a ohromný potenciál, který obyvatelé města projevili už v prvním ročníku Meganápadů,“ konstatoval chebský starosta Antonín Jalovec.

Narážel na skutečnost, že v premiérovém ročníku lidé zaslali na radnici rekordních pětatřicet návrhů, z nichž nakonec uspělo rovných čtrnáct.

Přesto se ale lidé musejí ve druhém ročníku připravit na změnu. „Na rozdíl od předešlé maximální výše částky na jeden nápad, která byla půl milionu korun, je pro druhý ročník připravena částka dvojnásobná, tedy rovný milion. Chceme tím umožnit, aby šanci dostaly i některé nápady, které byly skvělé, ale sítem výběru propadly jen kvůli vyšší finanční náročnosti,“ vysvětlil starosta s tím, že i tentokrát je v městském rozpočtu na vybrané projekty druhého ročníku připraveno celkem pět milionů korun.

Oříšky pro veverky

Podle mluvčí chebské radnice Simony Liptákové se už podařilo dokončit dva z vybraných projektů. Jedná se o rozšíření a úpravu jízdárny pro děti v městském Domě dětí a mládeže Sova Cheb a hotový je i projekt nazvaný Oříšky, který má pomoci přežít ptákům a veverkám v bývalém hradebním příkopu poblíž zdravotního střediska v Hradební ulici.

„V parku v Hradební ulici žije po mnoho let populace veverek obecných. Při budování krajinné výstavy se na ně tak trochu zapomnělo. Mnoho starých stromů a téměř všechny keře byly vykáceny. Namísto divokých malin a ostružin tu teď rostou hlavně rododendrony. Ano, je to pěkné, ale veverky i ptáci tak během chvíle přišli o své úkryty a hnízdní dutiny ve stromech a hlavně o možnost obživy. Často je vidět, že veverky přebíhají Hradební ulici a v protější soukromé zahradě sbírají lískové oříšky. Jenže je při tom ohrožují automobily. Jedna sražená veverka nedávno ležela na silnici. Byl na ni moc smutný pohled. Pokud by byl v parku dostatek potravy, nemusely by ji veverky hledat jinde,“ shrnula v krátkosti svůj projekt chebská výtvarnice Dagmar Kalina.

Ta navrhla, aby v lokalitě přibyly hnízdní budky pro veverky a zpěvné ptactvo a příkré svahy hradebního příkopu porostly nově vysazené lísky. Na rovné ploše v horní části parku, kde je dostatek místa, by bylo možné vysázet ořešáky, plodící vlašské ořechy. „Z těch budou mít jistě radost i lidé,“ doplnila malířka.

V rámci participativního rozpočtu se v Chebu připravují i další projekty, které v hlasování uspěly. Například se chystá stavba kuličkové dráhy, Goethova terasa a turistické odpočívadlo v ulici Kachní kámen a rozšíření virtuální historické podoby města Chebu, konkrétně Kasárního náměstí. Vyrůst by měla také naučná trasa kolem Horního Pelhřimova či stezka pro bosé nohy. Ta se chystá v prostoru piknikové louky na levém břehu řeky Ohře.

„Pokud máte nápad a nevíte si s ním rady, neváhejte se přihlásit. S projektem rádi pomůžeme,“ dodala Liptáková.