Psí park nebo pumpa pro cyklisty. Ašští sami navrhují, jak oživit město

„Zapojit se může každý. Stačí podat jeden jednoduchý projekt, jehož cena nepřekročí 200 tisíc korun,“ informoval mluvčí města Milan Vrbata.

V průběhu května a června úředníci města došlé práce posoudí a vyhodnotí z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Do konce června se navrhovatelé dozvědí, zda se svými návrhy uspěli.

„Vyhovující projekty postoupí do finálního výběru. Ten se uskuteční v září formou hlasování. Každý obyvatel Aše bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. Hlasovat je možné pro jeden nebo více projektů, a to elektronicky na webu tadytomas.cz nebo písemně prostřednictvím anketního lístku,“ přiblížil Vrbata s tím, že sběrný box bude možné najít v budově městského úřadu v Kamenné ulici.

Nejúspěšnější projekty poté budou podle pořadí postupně řazeny do seznamu, a to až do vyčerpání finanční částky 500 tisíc korun. „Výsledky hlasování budou rovněž projednány Radou města Aše a zveřejněny. Stanou se součástí rozpočtu města pro následující rok,“ upřesnil mluvčí.

V Aši si však už loni vyzkoušeli fungování participativního rozpočtu nanečisto. V takzvaném nultém ročníku byl zájem lidí obrovský. „V třináctitisícové Aši se na web, kde je možné participativní rozpočet najít, v té době přihlásilo deset tisíc unikátních počítačů. Mnozí z přihlášených se navíc opakovaně vraceli, což je skvělé. S něčím takovým jsme vůbec nepočítali,“ řekl ašský starosta Dalibor Blažek.

Podle jeho slov lidé radnici zastali téměř pět desítek projektů. „Z nich jsme nakonec vybrali dvě desítky, které bychom postupně chtěli realizovat. V seznamu je například vybudování psího parku, s tím by nám mohla pomoci některá z místních firem, či pumpa pro cyklisty. Dokážu si představit, že tady zastaví, dofouknou kola, odpočinou si a třeba se občerství. Dalšími nápady byly například smart toalety, skatepark, venkovní defibrilátor nebo veřejný gril. To je také zajímavý projekt, protože ne každý má k dispozici zahradu, kde by si občas mohl něco připravit na otevřeném ohni.“