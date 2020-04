Cheb koupí od kraje nemocniční park, mohou v něm vyrůst rodinné domy

Jak by měl být prostor využíván, ale zatím jasné není. „Pro nás je to poměrně lukrativní pozemek. Přístup bychom k němu mohli vybudovat z Pastýřské ulice. K dispozici jsou tam všechny sítě, a pokud bychom záměr promítli do územního plánu, je v té lokalitě možnost například stavět rodinné domky nebo nějaké zařízení sociální péče. To by bylo vhodné i vzhledem k blízkosti nemocnice,“ uvedl starosta Antonín Jalovec.

Momentálně ale podle něj není zpracovaný žádný projekt. „Zatím to je pro nás zájmové území, které bychom jako majetek města mohli v budoucnu využít a zhodnotit,“ doplnil.

Starosta upozorňuje i na fakt, že nemocnici by odprodej nepotřebného majetku mohl přinést úspory, protože by se už nemusela o tuto část parku starat, pravidelně zde sekat trávu a udržovat zeleň a cestní síť.

„Kraj už s prodejem předběžně vyslovil souhlas a nechal zpracovat znalecký posudek. Jedná se o park se vzrostlými stromy o rozloze přibližně 1,7 hektaru, cena odhadnutá znalcem je přibližně 15 milionů korun. V současnosti čekáme na souhlas kraje, pak podepíšeme smlouvu a kraj na nás pozemek převede,“ popsal v krátkosti další kroky starosta.