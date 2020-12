Časová osa v Parku historie připomene důležité momenty v dějinách Aše

Když loni město Aš po bezmála pěti letech příprav získalo dotaci a vybralo zhotovitele na projekt Kaplanka, zdálo se, že vzniku 3,5hektarového parku, který měl vyrůst na místě někdejšího starého města, už nestojí nic v cestě.



Jenže následovala námitka podaná na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten v těchto dnech pravomocně rozhodl, že soutěž proběhla regulérně. Město tak může uzavřít smlouvu s vítěznou firmou RMC Stavby Cheb.



„Práce na projektu, který se vysoutěžil za téměř 54 milionů korun, stály od konce loňského roku. A to jen kvůli námitce, která se ukázala jako neoprávněná,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata s tím, že ve sporu šlo hlavně o čas.

Ve hře totiž jsou milionové dotace, které se městu Aš podařilo na projekt získat. „Na revitalizaci parku jsme získali dotace z Evropské unie, z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Konkrétně to byla částka 1,5 milionu eur, což představuje zhruba polovinu celkových nákladů, včetně technického dozoru investora nebo archeologického průzkumu,“ potvrdil Vrbata.

Upřesnil, že projekt se týká úpravy a obnovy rozsáhlého parku v historické části města za radnicí. Na ploše přibližně 3,5 hektaru, kde v minulosti stával například kostel, márnice či hřbitov, vznikne mimo jiné naučná stezka, která provede návštěvníky ašskou minulostí a připomene významné milníky často pohnuté historie celé lokality.

Oprava nejstarší ašské stavby

V rámci projektu dojde také na opravu nejstarší stavby ve městě, kamenného mostku z 18. století, který dříve spojoval starou a novou část hřbitova. Historická stavba z roku 1734 je od roku 1987 kulturní památkou. Není však v dobré kondici. Z mostu vypadávají kameny, drolí se spárování, nefunguje odvod srážkových vod. Neutěšený stav je důsledkem necitlivých úprav v 70. letech minulého století.

„Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů,“ ujistil Vrbata.

Jak řekl, v parku vzniknou dřevěné chodníky a nové opěrné zdi, sanace čeká i ty stávající. Vznikne také pietní místo, které připomene osud evangelického hřbitova, na němž spočinuly významné osobnosti města.



Ten však byl v 70. letech minulého století necitlivě zrušen a na jeho místě tehdy vyrostly tenisové kurty. Památník vznikne na místě bývalé márnice.

Součástí revitalizace budou také sadové úpravy. Lokalita by měla být upravena jako přírodní park s květnatými loukami, které by se sekaly jen asi dvakrát do roka. Kromě klasických cestiček nabídne procházku nad úrovní terénu také visutá lávka.

Zároveň se chystá druhá část projektu, kdy parkem bude v rámci takzvané rozšířené reality procházet časová osa.

„Na různých stanovištích bude možné prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů návštěvníkům přiblížit důležité momenty historie města. Chceme začít úplně od začátku, od Zedtwitzů, a skončit uzavřením hranic a vznikem hraničního pásma. Návštěvník tu nenajde klasickou naučnou stezku s informačními cedulemi, ale prostřednictvím virtuální reality se přenese například do roku 1960 a uvidí hořící evangelický kostel. Nebo se dozví celý příběh Vlaku svobody, který v roce 1951 právě tady prorazil železnou oponu a zamířil do Německa. Virtuální realitu bychom chtěli oživit hranými scénkami, které by mohly vzniknout ve spolupráci s herci chebského divadla,“ dodal starosta Dalibor Blažek.