Otevření 3D bludiště v Aši zhatilo počasí, hřiště by ušpinilo bahno

„V současné době se tam kvůli rozbahněnému povrchu není možné vůbec pohybovat. Navíc by se bahno rozneslo po všech částech právě dokončeného bludiště a ušpinilo by i záchranné sítě a herní prvky. V průběhu podzimních měsíců vyroste na hřišti tráva a příští rok se pak nové hřiště a bludiště otevřou se vší parádou,“ vysvětlil důvod změny mluvčí města Milan Vrbata.

Stavby hřišť, které v kraji těžko hledají konkurenci, přišly radnici na více jak 14 milionů korun. V souvislosti s tím město požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Na oba projekty by mohlo získat až polovinu uznatelných nákladů.

„Lanové bludiště je dispozičně rozděleno na dvě podlaží. Není to tedy klasické lanové centrum, kde se člověk upíná do postrojů a jistí lanem. Tady se pohybuje volně, o bezpečnost se starají sítě. Návštěvník vystoupá po schodišti do patra, kde překonává různé překážky, a třemi domky pak může vyšplhat do vyššího podlaží,“ popsal podobu bludiště Vrbata.

Součástí areálu je dětské hřiště s nejrůznějšími herními prvky, které je rozděleno na dvě poloviny terénní vlnou. Tou prochází tunel, který obě části spojuje.

Stavba hřiště a bludiště je další etapou revitalizace čtyřhektarového Parku historie, který se rozkládá na místě bývalého evangelického hřbitova v Aši. Prostor k zábavě i relaxaci nabízí upravenou zeleň, nové chodníky s lavičkami, trávníky s lučním kvítím či pochozí lávku.

Lidé si rovněž mohou prohlédnout zakonzervované části starých sklepení nebo zrestaurovaný kamenný mostek z roku 1724. Ten propojoval starou a novou část evangelického hřbitova a patří k nejstarším památkám ve městě.

Jako poslední vznikne v Parku historie virtuální stezka, která návštěvníky seznámí s bohatou a leckdy pohnutou minulostí města. Ta se ale teprve chystá.