Cheb chytá opravy historických budov, dostane se i na Špalíček a dům Limbeck

„Dojde k opravě vnitřních prostor celého domu a ke změně vnitřního uspořádání. V patře vzniknou kanceláře, sklad a zázemí pro samotné infocentrum. Požádali jsme o příspěvek na projekt v rámci dotačního titulu Regenerace městských památkových rezervací a zón,“ řekl místostarosta Pavel Pagáč.

Podotkl, že otázku, kam se chebské infocentrum po dobu rekonstrukce přesune, bude město řešit až posléze v rámci projektové přípravy a organizace stavby.

„Prozatím se všechno připravuje a chystá, ale pokud bychom byli úspěšní a dotaci získali, mohli bychom stavební práce zahájit ještě v letošním roce,“ doplnil Pagáč.

Špalíček chce město zvládnout bez dotace

Jak uvádí interaktivní encyklopedie města, prvním doloženým majitelem domu Limbeck se v roce 1531 stal Peter Reichenauer. Poté se majitelé střídali. V roce 1656 připadl dům španělskoholandské rodině Bigattů. V roce 1747 přešel do majetku významného rodu Limbecků, kteří pravidelně obsazovali místa chebských radních či starostů.

Výstavní rohový dům, který se do dnešních dnů může pyšnit pozoruhodně dochovaným štukovým interiérem, poté ještě několikrát měnil majitele. V současnosti patří městu Cheb. To ale nebude jediná stavba v samotném srdci města. Oprav by se měl dočkat i několik let prázdný dům ve Špalíčku, kde původně sídlila městská policie.

U Špalíčku si chce město poradit bez dotace. „Práce za plánovaných 13 milionů, na které dotace cílila, bychom mohli zvládnout z vlastních prostředků podstatně levněji za 7 až 8 milionů,“ uvedl starosta Jan Vrba. Stavební práce mají zahájit opravy elektroinstalace a příští rok by bylo hotovo. Upravené prostory by mohla využít například radnice jako kanceláře.