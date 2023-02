Barokní opevnění Chebu čeká rozsáhlá oprava, vyjde na 15 milionů korun

Ten bude ze speciálně pálených cihel v historické vazbě, a to od paty až po horní kamennou římsu. Součástí projektu bude i obnova systému odvodnění a rekonstrukce kamenné koruny zdi.

„Všechny zásahy budou konzultovány se zástupci památkové péče,“ ujistila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková s tím, že předpokládané náklady jsou 15 milionů korun. Pracovat se zde bude od dubna do listopadu.

„Prozatím se nám nedaří vytipovat vhodný dotační titul, takže počítáme s využitím vlastních finančních prostředků. Nicméně budeme hledat nadále,“ řekl místostarosta Pavel Pagáč (VOK).

V plánu je expozice o vývoji opevnění

Poznamenal, že radnice do budoucna počítá i s úpravami vlastních šancí, odkud se otevírá pohled do údolí řeky Ohře s areálem Krajinky, a opětovným zpřístupněním kasemat uvnitř opevnění. Vzniknout by tu měl nový prohlídkový okruh císařského falce.

„V rámci zpřístupnění šancí by mělo dojít také k zásadním úpravám zeleně. Plán je propojit prostor v zadní části s hradem a odsud jej i zpřístupnit. Chceme zde instalovat stálou výstavu třeba o tom, jak se vyvíjelo opevnění města v různých historických dobách,“ řekl kastelán hradu Tomáš Dostál.

Podotkl, že ani po rozšíření prostoru, který budou moci návštěvníci hradu navštívit, nedojde ke zdražení vstupného. To nyní činí 100 korun pro dospělé návštěvníky, mládež, studenti a důchodci platí polovinu, děti do šesti let mají vstup zdarma.

„Chceme držet stejnou cenu, i když návštěvníkům nabídneme navíc zahradu na šancích a podzemí. Byly by to tři prohlídky za jednu cenu. To by mohlo být pro spoustu lidí lákavé,“ dodal kastelán Dostál.