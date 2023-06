Rašelinový pavilon překryje plachta, na jeho opravu prozatím nejsou peníze

V objektu, který přímo navazuje na Císařské lázně, se v minulosti připravovaly léčebné procedury. Vany naplněné rašelinou se systémem dvojitých pater dostávaly přímo do jednotlivých koupelen. Transport tak nenarušoval chod lázeňského objektu.

Podle hejtmana Petra Kulhánka by rekonstrukce rašelinového pavilonu přišla na 130 milionů korun. „S dotací jsme neuspěli ani v národním plánu obnovy, ani v projektu regenerace brownfieldů,“ naznačil hejtman.

Maximální suma 130 milionů by se týkala okamžiku, kdy by kraj rekonstruoval pavilon v jeho současné podobě. „Pokud bychom na jeho místě postavili repliku, byla by částka o 40 až 50 milionů nižší,“ řekl Kulhánek. Nejlevnější by byla prostá demolice objektu. „Ta by ale byla trnem v oku památkářů,“ podotkl.

S využitím rašelinového pavilonu by přitom podle hejtmana nebyl problém. Mohl by rozšířit prostory Císařských lázní například pro krátkodobé expozice. „Variabilní je na to dost. Co je ovšem tragické, to jsou peníze. Náročná při rekonstrukci bude například sanace spodních vod,“ doplnil Petr Kulhánek.

Císařské lázně čeká slavnostní otevření 15. až 17. června. Program 16. června bude v přímém přenosu vysílat Česká televize. V objektu bude infocentrum, k dispozici je několik sálů pro kulturní i společenské akce. „Od poloviny června je zkušební provoz, v červenci začneme naostro,“ řekl Miloš Bělohlávek, vedoucí návštěvnického provozu Císařských lázní.

Celková rekonstrukce Císařských lázní začala v prosinci roku 2020. Původní rozpočet byl 828 milionů korun. Kvůli vícepracem a vestavbě koncertního sálu ale konečná suma stoupla na 1,3 miliardy. Unikátní vestavěný sál z dílny architektonického studia Petr Hájek Architekti se stane domovskou scénou Karlovarského symfonického orchestru.