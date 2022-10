Památky v Karlovarském kraji bojují o každého návštěvníka, ubylo cizinců

„Zaznamenali jsme úbytek ruské klientely, což je k dané světové situaci samozřejmé. Nicméně stále je u nás nejvíce zastoupena německá klientela, zaznamenáváme také nárůst návštěvníků z Polska,“ hlásí například ředitelka společnosti Hrad Loket Jana Těžká.

Ta věří, že ohledně návštěvnosti se hrad dostane na stejná čísla jako v roce 2019. „Tehdy byla návštěvnost rekordní. K tomu, abychom se dostali na stejnou úroveň, nám chybí ještě 38 tisíc návštěvníků. Věřím, že do konce roku ještě návštěvnost dorovnáme. Otevřeno máme každý den, dokonce i přes vánoční svátky,“ láká k návštěvě.

Jako slabší měsíce označila květen a červen, kdy jsou v Rusku tradičně prázdniny, ovšem letos kraj zaznamenal odliv ruské klientely kvůli válce na Ukrajině. Naopak v červenci a srpnu byla návštěvnost Lokte vyšší než v rekordním roce 2019.

Kynžvartu ubyla čtvrtina návštěvníků

Turisté ze zahraničí citelně chybějí i zámku Kynžvart. „Ve srovnání s rokem 2019, kdy zámek navštívilo téměř 45 tisíc návštěvníků, to letos vypadá na přibližně čtvrtinový úbytek,“ odhaduje kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

„Zatím se k nám nevrátili návštěvníci z německy mluvících zemí. A to i přes skutečnost, že jsme zrušili příplatek za cizojazyčný výklad. Když se ohlédnu zpět, tak jsme v roce 2019 na Kynžvartu měli více než 20 procent cizinců. To přesně nám letos chybí,“ udává.

Tuzemské hosty lákala do areálu zámku vedle samotné památky rovněž bohatá kulturní sezona. Oslovit zahraniční klientelu zámek hodlá zejména prostřednictvím nové expozice, která vzniká pro kynžvartskou daguerrotypii, jež je památkou UNESCO. Otevřít by se měla příští rok.

„Moc jsme stáli o to, aby expozice, v níž představíme řadu předmětů, které dosud návštěvníkům nebyly představeny, zahájila 15. května 2023. Tento den totiž uplyne 250 let od narození kancléře Metternicha. Bohužel se to zřejmě nestihne. Budeme ale spokojeni, když otevření expozice ozdobí hlavní sezonu,“ naznačuje Cink.

Bečov vsadil na rozhlednu i lezeckou stěnu

Hradozámecký areál v Bečově nad Teplou hlásí nyní přes 45 tisíc návštěvníků. A to i přes skutečnost, že tradiční zámecký okruh je uzavřen.

„To je úctyhodné číslo. Bezpochyby má na tom zásluhu fakt, že se nám po letech usilovné práce podařilo konečně zpřístupnit hradní nádvoří a otevřít novou muzejně-galerijní expozici. Svoji roli hraje rovněž stále se rozvíjející zázemí pro naše návštěvníky, vybudování naučné interaktivní trasy kolem hradu, zpřístupnění hradní rozhledny, cvičná archeologická lokalita, lezecká stěna a spousta dalších věcí,“ líčí kastelán Tomáš Wizovský

Trvalý růst návštěvnosti zaznamenávají v posledních letech na Seebergu. „Připisujeme jej především stále se zlepšující propagaci hradu, ale také některým oblíbeným akcím, jako jsou například tematické noční prohlídky a letos i denní otevřené komentované prohlídky,“ informuje kastelánka Hana Cestrová.

„Je to možná trochu paradoxní, ale ty dvě předchozí ‚covidové‘ sezony pro nás neznamenaly nějaký zásadní propad. Ano, byly kratší a byla tam různá omezení, ale zase nás navštívili čeští turisté, kteří by k nám nezavítali, kdyby cestovat do zahraničí nebylo tak komplikované,“ dodala.