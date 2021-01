Ostrovský most ve Varech je zavřený. Odborníci zjistí, v jakém je stavu

Na diagnostice mostu pracují odborníci z Centra dopravního výzkumu a katedry ocelových konstrukcí ČVUT.



„Hlavním účelem diagnostiky je zjistit, co nás čeká, v jakém je most stavu,“ uvedl náměstek primátorky města Petr Bursík. Podle něj je Ostrovský most po Chebském druhý ve městě, který se dočká takto hloubkového průzkumu.

Ostrovský most je rozdělen do několika stavebních částí. Ta základní přes řeku je ze 30. let minulého století. „Je to klasický železobetonový obloukový most s trámovou mostovkou. Tedy konstrukce, která je v případě nutnosti poměrně snadno opravitelná,“ popsal stavbu Jan Černý, externí konzultant karlovarského magistrátu v otázce mostů a lávek.

Konstrukce klenoucí se nad průtahem města je ovšem daleko mladší. „Postavena byla v 80. letech technologií předpjatého betonu,“ podotkl Černý.

Právě ta může být podle jeho názoru nejslabším článkem celého mostu. „Opravy předpjatých konstrukcí jsou velice problematické,“ poukázal na možný problém, který může nastat v okamžiku, kdyby diagnostika odhalila špatný stav této části konstrukce mostu.

Konečný verdikt odborníků však padne až v polovině roku. Stav mostu totiž musí sledovat ve všech myslitelných klimatických podmínkách.



Už teď je ovšem podle Černého jasné, že opravu potřebují dilatační spáry i některé konstrukční prvky. „Ostrovský most bude totiž hlavní objízdnou trasou při chystané rekonstrukci Chebského mostu,“ vysvětlil externí konzultant města.