Na ulici v Ostrově ležel muž v bezvědomí, policisté mu zachránili život

V úterý před desátou hodinou přiběhla na policejní služebnu žena, která nalezla na ulici muže v bezvědomí. V tu chvíli se tam nacházeli policisté Jiřina Gruberová, Veronika Koubová Vokatá a Martin Sychrava.

Defilbrilátor Automatický elektronický defibrilátor je život zachraňující přístroj.

Pokud je postiženému poskytnuta okamžitá pomoc, nemusí mít náhlá zástava krevního oběhu smrtelné následky.

Policisté v Karlovarském kraji mají k dispozici 24 kusů těchto přístrojů.

Letos ho použili desetkrát.

„Ani na chvíli jsme nezaváhali a všichni jsme se vydali k muži, který nehybně ležel na ulici kousek od oddělení. Muž nereagoval na žádné podněty a nedýchal. Uvolnila jsem mu dýchací cesty a kolega začal s nepřímou resuscitací,“ popsala Koubová Vokatá.

Její kolegyně mezitím zavolala na pomoc záchranná službu a také policejní hlídku, která v autě vozí automatický elektronický defibrilátor. Na pomoc také přiběhl další policista Stanislav Wasserbauer, který vystřídal kolegu v nepřímé masáži srdce.

Po chvíli na místo přijela policejní hlídka ve složení Martin Štěpán a Lukáš Třeštík. Vyndali z vozu defibrilátor a muže na něj připojili. Přístroj analyzoval stav ležícího muže a policisté pokračovali v nepřímé srdeční masáži.

„Následně byl defibrilátor použit a sedmapadesátiletý muž byl poté předán do péče přivolaných záchranářů. Díky včasné pomoci všech zúčastněných došlo k obnovení životních funkcí a muž po chvíli nabyl vědomí a plně komunikoval,“ uvedla krajská mluvčí policie Eva Valtová.

Policisté vyzdvihují rychlou reakci kolemjdoucí ženy, která přivolala na pomoc policisty.

Lukáš Třeštík použil defibrilátor poprvé za čtyři roky u policie. Zatím ho vyzkoušel pouze na školení. „Doposud vždy stačila nepřímá srdeční masáž. V úterý to bylo poprvé, kdy jsem ho použil naostro a musím uznat, že je to opravdu skvělý pomocník. Lidé kteří mají tento přístroj k dispozici a dostanou se do takové situace, se určitě nemusí bát ho použít,“ uvedl.

Jeho pomoc chválí i kolega Štěpán, který je u policie o rok déle. „Situace byla stresující, protože o životě rozhoduje každá vteřina, ale automatický elektronický defibrilátor vám přesně řekne co dělat a proto v této situaci člověku velmi pomůže.“