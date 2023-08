Muž vytrousil v potravinách tisícovku, obchodník ho vypátral a peníze mu vrátil

Nguyen Chung se do pátrání po zákazníkovi, který u něj ve čtvrtek ztratil tisícikorunovou bankovku, pustil prostřednictvím sociálních sítích. Záběr inkriminovaného momentu zveřejnil na facebookové skupině sdružující lidi z Ostrova a požádal spoluobčany, aby muže na videu, pokud ho poznají, na ztracené peníze upozornili.

„Hledám muže na obrázku, v mém obchodě pánovi spadla z kapsy 1000Kč. Prosím, řekněte mu, aby přišel do mého obchodu a dostal své peníze zpět,“ napsal majitel obchodu na sociální síti jednoduchý vzkaz doplněný fotografií, videem a časem, kdy ke ztrátě došlo.

Reakce veřejnosti byla rychlá. A majitel tisícikoruny měl už v pátek ráno své peníze zpátky.

Na Facebooku se k případu vyjádřilo několik desítek diskutujících. Všichni ocenili poctivost majitele obchodu. Ten to považuje za samozřejmost.

„Zkusil jsem ho hledat přes Facebook, neměl jsem na něj číslo, ale doufal jsem, že mu to kamarádi řeknou,“ poznamenal majitel obchodu. Možnost, že by si peníze ponechal, rezolutně odmítl. „To nejsou moje peníze, jsou cizí, a já musím udělat všechno, aby je majitel dostal zpátky.“

Vrátil i ztracenou peněženku či mobil

Ostatně v prosinci loňského roku při předvánočním shonu u něj v krámku zapomněla jedna ze zákaznic v košíku peněženku, ve které bylo 2 500 korun. I ji dokázal najít prostřednictvím sociálních sítí. V srpnu loňského roku se zase ke svému majiteli vrátil zapomenutý mobilní telefon. „Je jedno, co to je, musí se to vrátit,“ zdůraznil obchodník.

Jeho slova potvrzují i diskutující. „Tady ten hodný človíček mi taky vrátil peníze, když jsem je tam zapomněla na pultě,“ napsala paní Mirka. A kromě poctivosti si lidé cení také úsměvů, které Davídek, jak majiteli obchodu přezdívají, rozdává na všechny strany.