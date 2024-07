Hlavní tah mezi Chebem a Plzní je zavřený, Lipoltov zažívá dopravní peklo

„Lipoltovem jsem projížděl už dvakrát při cestě do Chebu. Ráno to šlo, zdržel jsem se tak deset minut, horší to bylo na zpáteční cestě. To se v Lipoltově potkaly hned tři kamiony. Jeden z nich přijel od Odravy, kam vůbec náklaďáky nesmí, na křižovatce se nemohl vytočit, během chvilky tady byla fronta, ve které jsem tvrdnul asi půl hodiny,“ postěžoval si pan Miroslav z Plzeňska. Se svou dodávkou tady jezdí pravidelně.

Situací se na místě hned první den uzavírky ve středu zabývali i dopravní policisté. Samotné značení objížďky je podle nich v pořádku, horší to ale je s respektováním dopravního značení.

Objížďka se totiž dala zkrátit po silničce spojující Odravu, ve které je i nájezd na dálnici D6, se sousedním Lipoltovem. Využívat ji mohla jen osobní auta, náklaďáky měly vjezd zakázán. Brzy ale museli zasáhnout policisté.

„Pozemní komunikace mezi Lipoltovem a Odravou je úplně uzavřená,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. „Jen během středy museli policisté řešit několik desítek přestupků řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení (zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou nákladní automobily, pozn. red.), a způsobovali tak dopravní chaos,“ dodal.

Snad nejčastější výmluvou šoférů bylo, že je na úzkou silničku zavedly pokyny jejich navigace, to je ale nevyvinilo z nedodržování předpisů.

Ve čtvrtek ráno už dopravní policisté cestu přehradili a na zákaz vjezdu dohlížela hlídka. Na uzavřenou silnici mohou jen vozidla IZS a autobusy. Policisté se na zákaz vjezdu zaměří a budou tady působit i nadále.

Silnici na nápor připravovali už v předstihu

Uzavírka měla původně začít už 1. července, ale z administrativních důvodů se začátek posunul o deset dnů. Silničáři musí opravit most přes skluz od bezpečnostního přelivu vodní nádrže Jesenice.

„Na základě diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že do mostní konstrukce shora zatéká. Lokálně dochází ke vzniku a rozvoji koroze ocelové výztuže a porušení krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy jsou ve značném rozsahu delaminované od podkladu,“ popsala stav opravovaného mostu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková.

Úplná uzavírka mostu bude trvat do konce prázdnin, pak má být doprava vedena kyvadlově. Do provozu se má most podle původních plánů vrátit letos v říjnu.

Silnici III. třídy, po které objížďka vede, už správci silnice připravovali na nápor aut v loňském roce. „Zpevňovali jsme krajnice a v nejužších místech jsme připravili provizorní výhybny. Trasa pojme i kamionovou dopravu,“ řekl Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Podle zjištění redakce iDNES.cz z místa se však řidiči kamionů výhybny bojí používat. Těsně před začátkem uzavírky také specializovaná firma ořezala větve a stromy, které okolo silnice rostou.