Opilec naházel dlažební kostky na 14 aut. Praštil muže, který ho chtěl zastavit

Řádění výtržníka zastavil až příjezd policejní hlídky. „Ta čtyřicetiletého muže okamžitě zadržela a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům. Muž se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,26 promile,“ informoval o případu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Policisté také na místě zjistili, že muž poškodil čtrnáct zaparkovaných vozidel na Mattoniho nábřeží. Dlažebními kostkami, které posbíral na zemi, rozbil nebo poškodil v průběhu několika minut čelní i boční skla u čtrnácti osobních automobilů.

Muž, kterého napadl, zůstal po útoku ležet na zemi a skončil v péči lékařů karlovarské nemocnice.

Zatím se sčítají škody

„Vzhledem k tomu, že došlo k poškození většího množství vozidel, tak z tohoto důvodu nebyla dosud vyčíslena ani přibližná škoda poničených automobilů. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary-město se případem usilovně zabývají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a ublížení na zdraví,“ dodal policejní mluvčí.

Muži v případě prokázáni viny hrozí až tři roky vězení.

Na páteční noc bude mít nepříjemnou vzpomínku i devětatřicetiletý muž, který se snažil výtržníka zastavit. „Viděl jsem to tady z baráku z okna. Vyšel jsem ven a volal na něj, ať toho nechá. On mně praštil, doslova mne vypnul. Skončil jsem v nemocnici. Ráno jsem pak musel na policii,“ poznamenal napadený.

Jedním z postižených majitelů je i paní Věra z České Lípy, která dorazila do Karlových Varů na návštěvu ve čtvrtek večer. Přijela se podívat na vnučku. „Ráno na nás zaťukal soused, abychom se šli podívat, že jsou tu poškozená auta. Zjistili jsme, že nám někdo vysklil levé zadní boční sklo. Uvnitř jsme našli dlažební kostku,“ postěžovala si majitelka SUV Opel.

„Naštěstí tady jedna hodná paní ze sousedství, která venčila pejsky, zakryla rozbitá okna kartonem, aby do aut nenapršelo. Chtěla bych jí za to moc poděkovat,“ zdůraznila paní Věra. Tu ráno čekalo jednání s policií a pak hledání autoservisu, ve kterém by jí vůz opravili.

Podle redakce osloveného servisu autoskel v Karlových Varech se škoda na rozbitých vozidlech může vyšplhat i vysoko přes sto tisíc korun. Záleží jen na typu a stáří vozidla. Například boční sklo u octavie vyjde zhruba na 3 500 korun, cena čelního se pohybuje od sedmi do dvanácti tisíc korun včetně práce.