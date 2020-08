V sokolovské nemocnici mají nové sály, čekání na operace se zkrátí

15:00

Šestice nových operačních sálů začne od 1. září sloužit v sokolovské nemocnici. Pro pacienty to znamená, že se zkrátí čekací doby v případě některých plánovaných výkonů. Například u totálních endoprotéz kyčle nebo kolene by to mohlo být přibližně o pětinu. Dnes je čekací doba jeden rok.