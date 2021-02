Jsem jen pro ta opatření, která nás nezabijí, říká karlovarský hejtman

Chystají se cílená opatření pro Karlovarský a Královéhradecký kraj. Víte, o co jde?

Vím, protože mě včera informovala hlavní hygienička paní Rážová o tom, že vláda bude projednávat nějaké krizové nařízení týkající se v našem případě těch nejzasaženějších okresů, to je Sokolov a Cheb. Bude se týkat zejména zpřísnění řekněme dohledu a používání osobních ochranných pomůcek v rámci veřejného prostoru, MHD, zaměstnání. Plus minimalizace kontaktů a pohybu obyvatel v těchto zasažených regionech.

Takže svým včerejším apelem na obyvatele kraje jste trochu předešel tato vládní nařízení?

Je to tak, byť samozřejmě já jsem reflektoval nějakou informaci z ministerstva zdravotnictví o tom, že ta situace se zhoršuje, proto jsem ten apel vydal. Vzalo to ten spád, že večer jsem byl informován o tom, o čem mluvím, s tím, že my jsme říkali, že pokud budou ta opatření řekněme k omezení pohybu obyvatel v rámci těch okresů, určitě na to nebudeme stačit vlastními personálními silami. To znamená, pokud to vláda zítra má projednat a schválit, tak podle toho, co tam tedy ve finále bude, budeme určitě žádat národní úroveň o materiálně technickou a personální pomoc.

Epidemie v kraji Aktuálně se s covidem-19 v kraji léčí 6151 lidí. nejhorší situace je na Chebsku, za ním následuje Sokolovsko. Ministr Jan Blatný slíbil, že do chebské nemocnice pošle na výpomoc tři lékaře. Dva z nich mají nastoupit v pátek. Minulý pátek začal převoz pacientů do dalších nemocnic v zemi. Ten ale pomohl jen částečně, volná lůžka se rychle plní dalšími nemocnými.

O co konkrétně budete žádat?

Jednoznačně pomoc jakýchkoli složek, ať je to policie nebo armáda, pokud budou mít ta opatření charakter nějakého omezení pohybu, a tím pádem se bude muset kontrolovat, jestli se ta opatření dodržují. A materiálně technická znamená zejména osobní ochranné pomůcky. Pokud budou nařízeny respirátory, tak samozřejmě bychom měli mít k dispozici jejich zdroj, protože ne všichni je mají a ne pro všechny jsou dostupné.

Souhlasíte s těmito opatřeními?

Já samozřejmě vnímám, že ta situace podle čísel v těch okresech je kritická. To znamená, že omezení kontaktu a pohybu a hlavně dodržování a řekněme vyžadování osobní odpovědnosti jednotlivých lidí je na místě. Jde jenom o to, aby ten formát toho nařízení neparalyzoval život v kraji. Zároveň, aby ta opatření, která jsou schválena, byl vymahatelná. Jinými slovy, ano, jsem pro mimořádná opatření, ale taková, která nás nezabijí.