Zaplatil za touhu po svobodě, na hranicích ho zastřelili před rodinou

Na začátku byla touha žít ve svobodném světě. Na konci smrt osmatřicetiletého muže, otce tří dětí. Život Gerharda Schmidta vyhasl v srpnu 1977 jen několik metrů od státní hranice mezi tehdejší ČSSR a západním Německem. Osudným se mu staly výstřely ze samopalu, které za rodinou mířící k hranicím vyslal jeden z pohraničníků. Případ se nyní, po více než čtyřiceti letech, znovu otevírá před soudem.

Do Československa se osmatřicetiletý stavební inženýr ze Stassfurtu, kde pracoval v chemickém závodě Einlagenbau, podíval už v předcházejícím roce. Jak vyplývá z vyšetřovacího spisu, na naše území se z NDR dostal začátkem září 1976 legálně. Přešel na řádné turistické povolení přes pasovou kontrolu ve Vojtanově.

Jenže krátce poté jej zadržela hlídka pohraničníků v prostoru obce Mýtina na Chebsku. Schmidt byl uvězněn a po osmi dnech předán k potrestání do tehdejší NDR.

„Okresní soud v Chebu v souvislosti s vězněním v Československu od 6. do 14. 9. 1976 Gerharda Schmidta rehabilitoval. Kauzu celé rodiny Schmidtových bude ještě tento měsíc řešit Okresní soud v Tachově. V této souvislosti bych rád připomenul, že kvůli Gerhardu Schmidtovi a několika dalším usmrceným osobám jsou trestně stíháni bývalí představitelé komunistického režimu Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal a Vratislav Vajnar,“ uvedl advokát rodiny Lubomír Müller.

Případ celé rodiny ožije u soudu znovu

V Tachově tak znovu ožije případ, kdy se Gerhard Schmidt pokusil o rok později překročit hranice z ČSSR do SRN znovu. Tentokrát ale s celou rodinou. Příběh s tragickým koncem se začal psát 4. srpna 1977, kdy se Schmidtova třicetiletá manželka Brigitte Charlotte dostala do republiky spolu se sedmiletým Ingolfem a šestiletou Astrid přes přechod na Božím Daru.

Gerhard Schmidt zvolil jinou cestu. Protože se bál prozrazení, spolu s jedenáctiletým synem Thomasem za nimi přišel tajně. Všichni se sešli v obci Boží Dar, odkud odjeli přes Karlovy Vary do Mariánských Lázní. O dva dny později pokračovali směrem na Broumov. A právě tady, konkrétně u osady Jalový dvůr, se společně pokusili překonat hranice do SRN.

Krátce před osmnáctou hodinou akce začala. Z hustého lesíka, kde se všichni schovali, vyběhl Schmidt směrem k signální stěně vzdálené od lesa jen několik metrů a začal prostříhávat ostnaté dráty. Téměř ihned jej zpozoroval dvacetiletý pohraničník Milan Polčík. Z ramene strhl samopal, zakřičel stůj a rozběhl se směrem ke Schmidtovi. Ten ale nereagoval a pilně stříhal.

Za zákrok dostali pohraničníci dovolenou a hodinky

Polčík proto nejprve vystřelil do vzduchu, poté po něm vypálil ze samopalu celou dávku. Muže, jemuž se mezitím podařilo prostříhat v zátarasu dostatečně velký otvor, ale nezasáhl. Schmidt se rychle protáhl do vnitřního prostoru pohraničního pásma, kam jej hned následovala žena s dětmi. Nato se celá rodina snažila co nejrychleji dostat do přilehlého hustého lesa a zmizet.

V této chvíli už skupinku pozoroval dalekohledem ze strážní věže další pohraničník, jedenadvacetiletý vojín Vratislav Kubát. Jak uvedl, Schmidtovi utíkali lesem dolů z kopce. Protože se rodina ani po dalším varovném výstřelu nezastavila, rozhodl se Polčík použít zbraň. Zastavil, upravil si samopal a ze stoje vypálil po muži dvě rány. Tentokrát trefil. Prchající Schmidt se skácel k zemi, s umírajícím zůstala i jeho žena s dětmi.

Po několika dnech bylo v souladu s tehdy platnými zákony mrtvé tělo vydáno do NDR, policejním orgánům spřátelené země byla předána k potrestání i Schmidtova manželka s dětmi. Vojáci, jejichž zákrok tehdejší vyšetřování vyhodnotilo jako oprávněný, byli odměněni. Dostali dovolenou, „opušťák“ a hodinky.