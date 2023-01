Němci obtěžují petardami obyvatele Chebu, podle místních problém graduje

„Už toho máme dost. Nejsou to malé rachejtle, které se běžně prodávají. Tohle jsou velké pumy podomácku vyrobené nebo pokoutně koupené, přestože by v obchodech neměly co dělat. Jsou to šupy, že nám nadskakují baráky a zvířata z toho šílí. Už se to snažíme řešit dva roky, ale ono to neustává. Naopak máme pocit, že problém graduje,“ vysvětluje jeden z petentů Michal Maršoun.

Oblastí častěji projíždějí hlídky strážníků

Podotýká, že rány se v okolí ozývají hlavně o víkendech, často v průběhu celého dne, leckdy i v podvečer. „Někdy si ale Němci přijíždějí střílet i v týdnu. Pětkrát, šestkrát denně vybíháme ven a vykazujeme je odsud, ale je to marné. Navíc na sociálních sítích visí pozvánky a výzvy, ať si sem přijedou zastřílet, že tady je to legální. A oni jezdí, protože v Německu je to plošně zakázané,“ říká.

Radnice už dříve zareagovala tím, že vysílá častěji hlídky městské policie. To ale podle petentů nestačí. „Kolem Silvestra jsme posílili hlídky. Preventivně jezdí oblastmi Slapan a Svatého Kříže a upozorňují na zákaz používání pyrotechniky v blízkosti lesa. Občas se povede Němce při odpalování zastihnout, ale město má při řešení této problematiky celkem svázané ruce,“ konstatuje chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Podle jeho slov by sice bylo možné rozšířit městskou vyhlášku, která v současnosti používání pyrotechniky zakazuje na historickém území města, ale problém by se zřejmě jen přesunul do jiných lokalit. „A to není žádoucí. Chceme proto působit na zákonodárce, aby se pokusili používání pyrotechniky omezit v rámci zákona v celé České republice,“ uvedl Pagáč.

Místní volají po razantním řešení

Podotkl, že město dále pokračuje v prevenci. „Hlídky oblastí častěji projíždějí, prodejce na tržnicích informujeme, co smějí prodávat a co ne. V lokalitě chceme osadit dvojjazyčné cedule s upozorněním, že odpalování raket je porušováním lesního zákona, odkazujeme na vyhlášku o zakládání černých skládek, protože po těchto návštěvnících tu zůstávají hromady odpadu,“ dodává Pagáč.

Místní ale chtějí problém řešit razantněji. Argumentují tím, že odpalování raket pro ně představuje bezpečností riziko. O tom, že jejich obavy nejsou liché, svědčí událost z loňského léta, kdy nedaleko Slapan shořela velká část pole se zrající úrodou. Škoda vznikla soukromému zemědělci, za své vzala i vytěžená dřevní hmota připravená k prodeji. Mohlo být ale mnohem hůř, oheň se hasičům podařilo zastavit těsně u lesa.

„Byly to obrovské plameny a šlo to strašně rychle. Když jsem přijel, byly ještě slyšet rachejtle, jak vybuchovaly v poli. Když to nikdo nebude řešit, budou nám příště hořet baráky,“ uvedl tehdy Michal Maršoun. Mluvčí krajských hasičů Martin Kasal potvrdil, že zásah nebyl vůbec jednoduchý. Kvůli suchu se oheň rychle šířil, k požáru tak bylo nutné vyslat větší počet jednotek. Hasiči na místě našli velké množství zbytků zábavní pyrotechniky.