Opilý řidič nezvládl drift a projel plotem na hřiště, město plochu upraví

Třiadvacetiletý mladík z Kynšperka nad Ohří driftoval se svým BMW na odstavné ploše u fotbalového hřiště v sobotu odpoledne. Nezvládl však smyk, přejel betonový obrubník a přední částí auta prorazil kovové oplocení a vjel na hřiště.



„Potom se pokusil vycouvat, přitom ovšem opět narazil do kovového oplocení,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Policisté po příjezdu na místo zjistili, že mladý muž má do letošního května zákaz řízení všech motorových vozidel. Následná orientační dechová zkouška na alkohol vyšla s pozitivním výsledkem 2,13 promile.

„Škoda na poškozeném automobilu, poničeném obrubníku a kovovém oplocení byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun,“ upřesnil Kopřiva. Policie se nehodou dál zabývá.



Na událost veřejně reagoval i chodovský starosta Patrik Pizinger. „Staré české přísloví říká, že komu není shůry dáno, ten v apatyce nekoupí,“ konstatoval a potvrdil, že město bude chtít parkoviště stavebně upravit ještě dříve, než mělo původně v plánu.

„Dnes to skončilo dírou v plotě, příště by to mohlo skončit i zraněním, ne-li hůř,“ poznamenal.

Podle Pizingera se vedení města s obyvateli Bezručovy ulice už v loňském roce domluvilo na řešení, které zklidní dopravu v celé ulici a znemožní používat parkoviště jako závodní dráhu.

Odstavnou plochu přemění na klasické parkoviště, což bude zahrnovat vybudování obrubníkových ostrůvků a vyznačení čar pro jednotlivá stání. Zároveň budou v Bezručově ulici instalovány zpomalovací prahy, protože místní si stěžují, že i samotnou ulici někteří řidiči využívají jako závodní dráhu.

„Na dubnovém zastupitelstvu města bude předložen návrh na rozpočtovou změnu, díky které proběhnou na parkovišti stavební úpravy už letos v létě. Očividně je nejvyšší čas,“ poznamenal Pizinger.