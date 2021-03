Praktici v kraji už mají vakcíny ze Saska, museli si pro ně do lékárny

Vakcíny kraj rozvezl do tří nemocničních lékáren v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Od rána pak do nich praktici osobně chodí s termoboxy, aby si vakcíny proti podpisu vyzvedli a dopravili je do svých ordinací.



Od sousedního Saska dostal kraj mimořádnou dodávku 15 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca zkraje týdne, stát poslal ještě dalších 1 800. Hejtmanství se proto rozhodlo zapojit i praktiky, aby se očkování v regionu co nejdříve zrychlilo. Dalo jim k dispozici celkem 10 tisíc dávek, zbývající vakcíny pak využijí ostatní očkovací místa v kraji.

V tuto chvíli má zájem očkovat své pacienty téměř stovka obvodních lékařů, tedy více než dvě třetiny ordinací v kraji. Každý z nich si vyzvedl nebo ještě vyzvedne lahvičky se stovkou dávek vakcíny a až se jim lednice v ordinacích vyprázdní, požádají si o další.

„Pro lékaře se v naší lékárně naskladnilo celkem 5 600 dávek vakcín a jsou tu pro ně k dispozici,“ potvrdil Petr Rejsek z nemocniční lékárny v Chebu.



Pro vakcíny sem lékaři přicházejí už od sedmé ranní, do večera jich lékárna odbaví celkem dvacet. Tolik lékařů z Chebska se lékárníkům zatím pro dnešek nahlásilo. V Sokolově a v Karlových Varech se vakcíny začaly doktorům vydávat až v odpoledních hodinách.

Většina oslovených lékařů odhaduje, že denně budou schopni naočkovat až 20 svých pacientů, leckteří jsou ochotni zvát si je na očkování i o víkendech. Podle právníka Sdružení praktických lékařů Jakuba Uhra lékaři zároveň nemusí dopředu své pacienty do centrálního očkovacího systému registrovat.

„Je to jen ztráta času, stačí pacienta odbavit a poté ho v systému jako naočkovaného vykázat,“ potvrdil Uher s tím, že registrace pacientů je způsob, jak se dostat k očkovacím látkám, kterých je ještě stále v jednotlivých krajích nedostatek.



„Vykáže-li lékař dostatek dopředu registrovaných pacientů, krajský koordinátor očkování se pak má o dodávku vakcín postarat. Vašeho regionu se to ale s ohledem na mimořádný dar od saských sousedů v tuto chvíli netýká, takže můžete očkovat i bez toho,“ doplnil právník.

Sedmdesátníci do dvou týdnů

Krajská koordinátorka očkování za Sdružení praktických lékařů Jaroslava Švandrlíková zároveň vyzvala pacienty k trpělivosti.

„Opakovaně se mi stalo, že pacient už čekání nevydržel a zaregistroval se do očkovacího centra. Kdo má tedy zájem očkovat se u svého praktika, ať mu co nejdříve zavolá a nikam se neregistruje, termín dostane obratem,“ upřesnila lékařka.

Sama hodlá v následujících dvou týdnech naočkovat téměř tři stovky svých pacientů sedmdesát plus a doufá, že většina z nich bude mít o očkování i zájem.

Zároveň mají vakcínu začít přednostně dostávat i mladší pacienti s chronickým onemocněním, u nichž je riziko vážného průběhu nemoci covid-19. „Kdo bere jeden prášek na vysoký tlak, ale mezi ně rozhodně nepatří,“ upozornila lékařka.

Zavolat svému lékaři by však měli lidé s chronickou plicní obstrukční nemocí, plicními fibrózami, vysokým krevním tlakem léčeným kombinací nejméně tří léků nebo vážnými nemocemi srdce, ledvin, jater, obézní či diabetici s vážnější formou nemoci.

Nedostatek stříkaček nehrozí

Jaroslava Švandrlíková zároveň rozptýlila obavy kolegů, že nebude čím očkovat.



„Zatímco vakcína od firem Pfizer a BioNTech vyžaduje speciální stříkačky, takzvané inzulínky, AstraZeneca se ředí jinak a k její aplikaci je možné použít běžné stříkačky, které má většina praktiků k dispozici,“ uvedla lékařka.

Jakub Uher v této souvislosti potvrdil, že nejpozději od poloviny března pak bude Sdružení praktických lékařů své členy pravidelně zdravotnickým materiálem nutným k očkování zásobovat.



„Už je také vysoutěžen distributor, který bude v budoucnu praktikům vakcíny rozvážet přímo do jejich ordinací,“ potvrdil Uher.