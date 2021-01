Očkovací centrum bude v každém větším městě kraje, zatím chybí vakcíny

Momentálně do Karlovarského kraje směřuje zhruba tisíc očkovacích dávek týdně. Prioritně jsou očkováni zdravotníci, záchranáři, zaměstnanci pobytových sociálních zařízení a jejich klienti.



Každé ze tří očkovacích míst v kraji zvládne za jeden pracovní den naočkovat až 250 lidí, mobilní týmy v domovech pro seniory ke dvěma stům.



Očkování v každém větším městě

Ve chvíli, kdy bude přístupné očkování i široké veřejnosti, počítá vedení kraje s otevřením celkem devíti očkovacích míst, která by dohromady měla zvládnout naočkovat až 13 tisíc lidí týdně.



„Odhadujeme ale, že ještě na přelomu února a března bude kraj dostávat maximálně dva až tři tisíce vakcín týdně. Zlepšit by se to mělo v dubnu, kdy počítáme s týdenními dodávkami devíti až jedenácti tisíc vakcín,“ upřesnil primář karlovarské nemocnice a jeden z koordinátorů plošného očkování v kraji Josef März.



V této druhé fázi očkování, která by se měla spustit na přelomu února a března, se proto otevřou vakcinační centra už v každém větším městě kraje.



Konkrétně počítá krajská strategie s tím, že očkovat se bude veřejnost v Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Sokolově, Kraslicích, Chodově, Karlových Varech, Ostrově a Toužimi.



„Zároveň budou k dispozici mobilní očkovací týmy, které v případě potřeby budou s vakcínami jezdit určitý den v týdnu do vesnic,“ upřesnil Josef März.

Velkokapacitní očkovací centrum kraj zatím plánuje pouze výhledově. V této chvíli ho stavět nehodlá.



„Logisticky je připravena KV Arena v Karlových Varech, kterou jsme schopni v případě potřeby aktivovat do pěti až šesti dnů,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek.



Jak ale zdůraznil, zatím je kraj závislý právě na počtu vakcín, které mu stát pravidelně posílá. Těch je ale zatím na zprovoznění velkoprůtokového očkovacího centra málo.

Musíme naočkovat alespoň 200 tisíc lidí, hlásí kraj

Aby se obyvatelé kraje dočkali kolektivní imunity proti onemocnění covid-19, mělo by se ideálně nechat očkovat až 70 procent lidí starších šestnácti let. Upozornil na to Josef März.



Jak rychle se tak stane, teď podle lékaře záleží nejen na rozhodnutí občanů, ale i na dostupnosti vakcín. „Kraj je v tuto chvíli připraven na to, aby týdně naočkoval až 13 tisíc lidí, zatím však není čím,“ řekl März během prezentace krajské očkovací strategie.

Od konce minulého týdne se do centrálního rezervačního systému, který zřídilo ministerstvo zdravotnictví, mohou hlásit také senioři starší osmdesáti let. Ti budou podobně jako zdravotníci očkováni prioritně.



Podle střízlivých odhadů krajského koordinačního týmu je jich momentálně zaregistrováno na 700, týdně je ale zatím možné naočkovat první dávkou jen asi 120 z nich.

Přesto Josef März seniory vyzývá, aby na nic nečekali a do centrálního očkovacího systému se zaregistrovali co nejdříve. „Čím více registrací uvidíme, tím rychleji budeme schopni flexibilně otevírat případná další očkovací místa po celém kraji,“ vysvětlil März.

Podle něj by měl být kraj také schopen v nejbližších dnech již registrované osmdesátníky kontaktovat. „Seniorům, kterým ještě termín očkování nepřišel, chceme volat. Těm, kteří již datum očkování mají, avšak třeba až na duben, ho chceme přesunout na dřívější termín podle toho, jak se budou sloty jednotlivých očkovacích míst postupně uvolňovat. To však záleží především na pravidelné dodávce vakcín,“ zdůraznil.

I poté, co se nechají naočkovat, by se však lidé měli dál chovat zodpovědně a dodržovat veškerá protiepidemická opatření.

„Podle některých studií snižuje první dávka vakcíny riziko nákazy o padesát procent, očkovaný člověk však může v případě nákazy virus dál roznášet. Roušku by tak měl stále nosit. Chrání sebe i okolí,“ zdůraznil lékař.