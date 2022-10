Němci vyznamenali pracovnici chebské radnice, cena poprvé překročila hranice

8:12

Německé město Waldsassen slavnostně ocenilo významné osobnosti. Až dosud k vyznamenaným patřili výhradně tamní obyvatelé, letos poprvé stříbrný odznak putoval do jiného města a dokonce i do jiného státu. Z Waldsassenu jej přivezla do Chebu vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu chebské radnice Marcela Brabačová.