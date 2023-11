Vodní prvky či vylepšení rybníků. Lidé v Chebu hlasují, na co dá město peníze

Ještě do neděle 3. prosince mohou obyvatelé Chebu starší patnácti let vybírat, do jakých úprav by se mělo město v nadcházejícím roce pustit. Nová forma participativního rozpočtu nazvaná Projekty pro město nabízí ze zásobníku už připravených akcí deset možností. Mnohé z nich jsou si však velmi podobné, liší se jen místem realizace.