Veřejnosprávní činnost v Ostrově a Sokolově skončí, lidé píší petici

Týká se to Střední průmyslové školy Ostrov, na kterou se veřejnosprávní činnost přestěhovala po sloučení s nejdeckou odbornou školou, a Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE).



„Obor utlumujeme proto, že dlouhodobé výsledky a výstupy z těchto dvou škol, kde se obor studuje, nejsou nejlepší. Nehledě na to, že to samé učíme na dalších školách. Těchto oborů máme hodně a zase nám chybějí studenti v oborech, které mají v kraji uplatnění a jejich absolventi můžou najít docela dobrou práci. Proto jsme se museli na oborovou skladbu zase podívat,“ zdůvodnil krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Zároveň řekl, že hejtmanství udělá všechno pro to, aby současní studenti veřejnosprávní činnosti obor na školách dokončili. Předpokládá přitom, že nebude zapotřebí propouštět pedagogy, protože obě školy jsou velké a nabízejí i řadu dalších možností.

„Pro následující školní rok je to jediný obor, který utlumujeme, a osobně se domnívám, že už jich do budoucna moc nebude. Oborová struktura už má svou základní kostru a neměly by nastat nějaké zásadní změny,“ uvedl krajský radní.

Téma týkající se veřejnosprávní činnosti probírala podle hejtmana Petra Kubise také tripartita. „Je potřeba zmínit, že máme v Sokolově nově pobočku střední policejní školy, což je, řekl bych, poměrně identické studium, jsou tam právní vědy, je to prestižní škola, kde je úspěšnost uchazečů 98 procent,“ doplnil.

Lidé jsou proti, píší petici

Proti plánu kraje se ale v Ostrově postavili lidé prostřednictvím petice. Vyzvali radní, aby veřejnosprávní činnost fungující na průmyslové škole od 1. září 2018 ponechali. Vyjmenovali přitom sedm bodů, proč je tam obor potřebný. Uvádějí například, že má naplněnou kapacitu dvou tříd, je o něj velký zájem, vyučují jej kvalitní pedagogové či to, že vhodně doplňuje nabídku tamní průmyslovky.

Podle člena petičního výboru a učitele Vlastimila Sachla obor na průmyslovku zapadl a funguje výborně. „Studenty veřejnosprávní činnosti mám dva roky a je to jako v jakékoli jiné třídě nebo oboru,“ uvedl s odkazem na výtku ohledně studijních výsledků.

Většinu oboru podle něj naplnily dívky, což prospívá školnímu klimatu. „Máme převis poptávky, obrovskou spádovou oblast a studentům se tady líbí,“ doplnil.

Ostrovská průmyslovka přitom rozhodnutím krajského zastupitelstva přišla před dvěma lety o své technické lyceum. Škola jej bránila tím, že jeho studenti patřili k těm nejkvalitnějším a po jeho dokončení zpravidla odcházeli na vysoké školy. Kraj ale o jeho potřebnosti nepřesvědčila.

Podpisy pod petici za zachování veřejnosprávní činnosti bude výbor sbírat do konce týdne.

Sokolovská ISŠTE ví o plánech týkajících se neotevření oboru zhruba dva měsíce. Ředitel Pavel Janus uvedl, že bude rozhodnutí zřizovatele respektovat. „Kraj vyhodnotil, že obor nemá životnost, bude to řešit jiným způsobem, tak mu dejme šanci,“ řekl.

Poslední velkou reformu škol odsouhlasili krajští zastupitelé na konci roku 2017. Kromě nejdecké střední školy s učilištěm se dotkla také loketské průmyslové školy, zemědělské školy v Dalovicích a učiliště v Horním Slavkově.

Takzvaná úprava oborové struktury spočívala ve slučování, nebo naopak rozdělování škol od 1. ledna 2018.