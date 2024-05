Termín je na hraně, ale stále platí. Dálnice D6 bude hotová v roce 2028

„Obě tyto stavby je nutné realizovat v těsné věcné a časové koordinaci. Proto bude vybrán jeden dodavatel jak pro plánovaný úsek D6, tak i pro obchvat Veselova,“ uvedl Jan Bureš, krajský zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Předpokládané náklady na vybudování obchvatu jsou 211 milionů korun. „Financování bude zajištěno pomocí úvěru, přičemž v současné době máme podanou žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předběžně to vypadá, že bychom polovinu peněz mohli dostat,“ uvedl k financování.

Správci dálnic a silnic prvních tříd v současné době dávají dohromady zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby D6. „Finalizujeme soupis prací,“ konstatoval Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD pro Karlovarský kraj.

Čeká je ovšem ještě sloučení jejich akce s tou krajskou. „V takové míře jsme to ještě nedělali,“ upozornil ředitel. Předpokládá nicméně, že výběrové řízení na zhotovitele začne do konce letošního června. „Naše představa je, že do konce roku předáme staveniště zhotoviteli,“ doplnil Hnízdil.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Naznačil ovšem, že tak rychle to jít nemusí. „Výběrová řízení u podobně velkých akcí mohou trvat až rok,“ podotkl. To se týkalo například výběru zhotovitele úseku Petrohrad – Lubenec. „Soutěž jsme zahajovali prakticky přesně před rokem. Teprve teď se ale vyhodnocují nabídky a připravuje podpis smluv,“ doplnil ředitel krajského ŘSD.

Obchvat zahrnuje také most přes biokoridor

Téměř jedenapůlkilometrový obchvat Veselova bude vznikat souběžně s přibližně osmikilometrovým úsekem dálnice. Obchvat začne na silnici jižně od Veselova a obec mine v dostatečné vzdálenosti. Podle projektové dokumentace je jeho stavba rozdělena na 17 jednotlivých objektů.

Ty zahrnují mimo jiné bourání a přípravu staveniště, přeložku silnice II/205 i dvě stykové křižovatky u Veselova a Knínic. Součástí projektu je i most přes biokoridor, přeložka vodovodu a v rámci odvodnění nové komunikace i tři silniční propustky.

Ředitelství silnic a dálnic stále počítá s tím, že kompletní dálnice spojí Karlovy Vary s Prahou v roce 2028. „Je to napjatý termín na hraně možností, ale zatím stále platí,“ uvedl Lukáš Hnízdil.

Ještě v letošním roce chce ŘSD zahájit soutěž na firmu, která se postará o úsek mezi Žalmanovem a Knínicemi tak, aby v příštím roce mohla samotná stavba začít. Výběr dodavatele posledních dvou částí dálnice mezi Karlovými Vary Olšovými Vraty a Žalmanovem je pak podle Hnízdila v plánu na rok 2026.