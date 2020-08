Města se snaží vykupovat byty v domech, které by jinak ovládli spekulanti

V souvislosti s problémovými lokalitami vznikla na ašském úřadě nová pracovní skupina Bezpečná Aš. Má za úkol mapovat situaci ohledně možného přílivu sociálně slabých obyvatel do Aše a navrhnout kroky, které by vedly k omezení obchodu s chudobou.

Už na svém prvním setkání úředníci navrhli, aby se město aktivně zapojilo do trhu s nemovitostmi a objekty, u nichž hrozí, že by se mohly stát základem budoucích ghett, vykoupilo.



Plán našel pochopení i v radě města. „Domy, které budou na prodej a u nichž se dá předpokládat, že by je mohli získat takzvaní obchodníci s chudobou a sestěhovat do nich problematické nájemníky odjinud, by mělo město vykoupit, opravit a samo pronajmout,“ odcitoval z návrhu mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Plán už projednala rada a doporučila zastupitelům schválit vyhlášení veřejné soutěže na bankovní úvěr ve výši 150 až 200 milionů korun. Peníze by posloužily nejen na nákup nemovitostí určených k bydlení, ale rovněž pro opravy a výstavbu bytů ve vlastnictví města.

„Prostřednictvím úvěru chce město opravit domy například v ulicích Nedbalova, Šaldova, Jiráskova či Gustava Geipela, které připravuje k rekonstrukcím. Nebo také nakoupit budovy, které v poslední době ve velkém skupují obchodníci s chudobou a stěhují do nich sociálně slabé nájemníky z jiných měst,“ upřesnil Vrbata.

Vedení radnice se obává, že s rostoucím počtem takových rodin budou přibývat i problémy. „Například v souvislosti s nakládáním s odpady, se záškoláctvím, s vandalismem. Nebo i s tím, že se pozdě večer a po nocích městem potulují děti,“ doplnil starosta Dalibor Blažek.

Sokolov se soustředí na nejpalčivější lokality

Řešit problematiku obchodníků s chudobou se alespoň částečně rozhodli řešit odkupem nemovitostí i v Sokolově. Na rozdíl od Aše ovšem město prostřednictvím Sokolovské bytové odkupuje pouze byty v problémových objektech. „Snažíme se takto řešit situaci v nejpalčivějších lokalitách,“ podotkla starostka Renata Oulehlová.

V praxi to vypadá tak, že ve vchodě, kde má obchodník s chudobou několik bytů a vlastníky dalších je město, se radnice pokusí v okamžiku, kdy jde některý do prodeje, jej koupit. „Tím se snažíme získat převahu ve sdružení vlastníků,“ vysvětlila starostka.

Jde ovšem řádově o jednotky případů. V Sokolově je podle starostčina hrubého odhadu na 400 bytů v majetku obchodníků s chudobou. „Na jejich plošný odkup jednoduše nemáme,“ dodala Renata Oulehlová.

Stejně jako v Sokolově i v Chodově vsázejí především na takzvané bezdoplatkové zóny. „Ty v Chodově zafungovaly perfektně,“ pochvaloval si starosta města Patrik Pizinger. Navíc podle něj není ve městě aktuálně žádná nemovitost, kde by hrozilo akutní riziko, že by se bytů v nich zmocnili obchodníci s chudobou.

„O odkupu nemovitostí či bytů tedy neuvažujeme. Spíš jsme šli cestou zastavení privatizace bytového fondu tak, aby je nemohli získat spekulanti,“ naznačil starosta. Se dvěma problémovými objekty v Hrnčířské a Nádražní ulici udělalo město už v minulosti krátký proces. „Vykoupili jsme je a zdemolovali,“ potvrdil Pizinger.