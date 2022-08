Zvířecí záchranáři radí, jak dostat zatoulané netopýry z bytu

Pokud se ale ve vašem bytě netopýři objeví, nemusíte se bát. Netopýři nebezpeční nejsou. Obvykle jim stačí trochu pomoci a byt zase sami opustí. „V takovém případě stačí většinou jen otevřít dokořán okno a rozsvítit,“ uvedl Petr Prokeš z karlovarské záchranné a odchytové stanice.

Podobnou radu má i Tomáš Smolík ze Záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě. Podle jeho poznatků ale netopýry v současné době trápí spíše velká vedra.

Kvůli netopýrům musela před časem v Karlových Varech zasahovat i hlídka městské policie. Do svého bytu strážníky povolala žena, které se netopýři usadili v dětském pokoji. Mělo jich být deset.

Zkontrolovat každou škvíru

„Oznamovatelka hodinu po půlnoci uvedla, že má v dětském pokoji asi deset netopýrů a bojí se jich. Hlídka na místě následně zjistila, že počet byl výrazně podhodnocen, jelikož se netopýři v pokoji velmi šikovně ukrývali. Nakonec jich strážníci odchytli rovných 56,“ informoval tehdy o případu velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák.

Na nutnost důkladné kontroly upozorňují i ochránci přírody.

„Asi nejpravděpodobnější hypotéza, proč k tomu dochází, je, že jim domy připomínají skalní věže a stěny, což jsou místa, kde se při podzimní migraci páří. Zřejmě to mají nějak geneticky zakódované, a když nejsou k dispozici skutečné skály, nalétávají do bytů,“ vysvětluje Daniel Horáček z Českého svazu ochránců přírody.

Stačí otevřít okno

Ne vždy je při nečekaném vniknutí do prostoru nutné zavolat záchrannou stanici. Dokud je v noci teplo, stačí zhasnout, otevřít okna dokořán a netopýry nerušit. Odlétnou obvykle sami, a pokud ne, i laik může netopýry posbírat a za soumraku vypustit ven.

Ideální je pochytat je až ráno, kdy jsou téměř nepohybliví. Nutné ovšem je zkontrolovat v bytě všechny škvíry, podívat se za obrazy, do váz či hrnečků. Problém pro netopýry i uživatele nemovitosti nastává tehdy, pokud se dostanou do místností, kterou déle nikdo neobývá, například na chalupách či v době dovolené.

Návrat do takové místnosti bývá potom dost šokující a nelze se vyhnout trusu, moči a uhynulým jedincům.

„Netopýra chytnete nejlépe tak, že zvíře lehce přehodíte hadrem nebo utěrkou, jemně uchopíte i s hadrem a vložíte do papírové krabice, kterou umístěte na vyvýšené místo. Odtud může netopýr odletět a zároveň se na něj nedostanou jiná zvířata včetně domácích mazlíčků. Nikdy zvířata nechytejte holou rukou! Z netopýrů netřeba mít obavy, všechny ty fámy o zamotávání se do vlasů a podobně jsou jen pověsti, sami o sobě nikomu neublíží, ale v případě pocitu ohrožení se samozřejmě budou bránit a mají spousty ostrých zoubků,” upřesňuje Horáček. Letošní rok záchranné stanice Národní sítě přijaly už 1 046 netopýrů a to sezona invazí ještě ani nezačala.

Výpravy za poznáním

Zajímavou možnost, jak poznat netopýry, nabízí zámek Valeč na Karlovarsku. Návštěvníci si mohou půjčit ultrazvukový detektor pro sledování netopýřích hlasů.

„K detektorům návštěvníci dostanou doprovodný text s informacemi o jednotlivých druzích a návodem, jak je díky detektoru rozeznat,“ vysvětlil kastelán Tomáš Petr. S detektorem pak mohou vyrazit do zámeckého parku, který je rájem netopýrů.