Aš usiluje o nevyužívanou budovu České pošty, získat ji ale nebude lehké

„Objekt, jehož cena je podle znaleckého posudku přibližně 16,5 milionu korun, Česká pošta loni chystala k prodeji v aukci. Starostovi Vítězslavu Kokořovi se podařilo přesvědčit generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána, aby prodej pozastavil. Město mělo obavu, že dům v aukci odkoupí některý z takzvaných obchodníků s chudobou,“ uvedl mluvčí města Aš Milan Vrbata.

V centru města by tak vedle nákladně zrekonstruované historické hasičské zbrojnice mohla vyrůst třeba ubytovna. Jenže přímý prodej bez toho, aniž by proběhla aukce, zase zapovídají pravidla České pošty,“ poznamenal Vrbata. Město proto hledá společně s odborníky z oddělení Správy realit České pošty způsob, jak majetek pošty získat či využívat. Je to ale složité.

Pošta bude nadále fungovat

Možností by mohla být například spolupráce formou režimu Pošta Partner. To znamená, že by v objektu působila pošta, provozovaná městem, a nabízela by zde základní poštovní služby. „To by mohla být cesta k přímému prodeji. Je ale na České poště, aby řekla, zda je tento systém pro město velikosti Aše vhodný a za jakých podmínek by zde Pošta Partner mohla fungovat,“ řekl Vrbata.

Je jasné, že za městem by šly případné ztráty. I lidé, kteří by zde pracovali, by byli zaměstnanci městského úřadu. Jakmile prý radnice dostane od pošty seznam podmínek, nechá si na projekt zpracovat odbornou studii. „Jediná pošta v Aši zde bude fungovat dál. Tuto podmínku a břemeno dostane každý nový majitel, ať už budovu získá přímo, nebo v aukci,“ podotkl Vrbata.

Hotovou budovu převzal stát

Objekt ašské pošty je starý přes sto let. V archivech se uvádí, že patřil do komplexu budov firmy Bratři Adlerové. Jeho existence se objevuje v adresáři z roku 1906. Dále se píše, že v roce 1927 městská rada po dlouhém zvažování a probírání různých návrhů na mimořádném zastupitelstvu 25. dubna schválila nákup Adlerova obchodního domu číslo popisné 911 za cenu 800 tisíc korun.

„Za dalších 700 tisíc se poté uskutečnila přestavba na nový poštovní úřad,“ konstatoval Vrbata, který je zároveň kronikářem města. Doplnil, že 6. září 1928 byla definitivně dokončená poštovní budova převzata zástupci státu a 9. září došlo k přesídlení celého poštovního úřadu. Následně bylo přilehlé náměstí přejmenováno na Poštovní.