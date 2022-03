Nemocnice dohánějí operační manko, na náhradu kloubů se čeká až půl roku

Ortopedi z Nemocnice Sokolov tak posunuli přibližně padesát operací náhrad velkých kloubů. „Nemocnice sice od ledna jede v plném provozu, ale do konce února byla omezení na intenzivní péči, kterou jsme nemohli využít pro ortopedické operace,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov.

Od začátku března ovšem podle ní jede i intenzivní péče v normálním režimu. „Vzhledem k odkladům termínů operací velkých kloubů se prodloužila i doba čekání na tyto zákroky. O dva měsíce oproti té standardní. Nyní se tak na velké ortopedické operace čeká šest až sedm měsíců,“ upřesnila ředitelka.

Doufá, že se toto manko podaří dohnat do konce letošního roku, přinejhorším v prvním čtvrtletí příštího. „Za předpokladu, že se nestane nic zásadního ohledně covidu a my budeme mít dostatek personálu,“ upozornila. Operativa velkých kloubů je podle Samákové o to problematičtější, že se s odkladem nálezy pacientů zhoršují.

Co se standardní chirurgie týká, její provoz v sokolovské nemocnici neomezují. „I když jsme v prosinci plánované operace moc nedělali, oddělení běželo stále,“ dodala ředitelka.

Základním cílem v plánované péči Karlovarské krajské nemocnice je podle její mluvčí Markéty Singerové spuštění operativy a po covidové přestávce z jara loňského roku co nejvíce zkrátit čekací lhůty na plánované výkony. „To se nám víceméně daří hlavně díky skvělému týmu a organizaci na centrálních operačních sálech,“ konstatovala Singerová.

Na termín plánované operace v Karlovarské krajské nemocnici aktuálně čeká přibližně dva tisíce pacientů. „Pochopitelně na seznam přibývají další pacienti. Například ti, kteří podcenili prevenci během covidu a odkládali svá vyšetření,“ podotkla mluvčí nemocnice.

Na endoprotézu kyčle se čeká i rok a půl

Na operaci kýly či žlučníku si pacienti Karlovarské krajské nemocnice počkají přibližně dva měsíce. Lhůta pro artroskopické výkony, například kolena, je měsíc až dva, ovšem na totální endoprotézu kyčle si pacienti počkají i rok a půl. „Čekací lhůty se pochopitelně nevztahují na veškeré akutní výkony včetně onkologických,“ doplnila Singerová.

Covidová pandemie trápí nemocnice čím dál, tím méně. „V Sokolově jsou to jednotky případů,“ potvrdila ředitelka tamní nemocnice. Do dvou desítek případů pacientů pak evidují v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu.

„Obě naše nemocnice si i nadále drží covidová lůžka a to ve stejném rozsahu. To znamená v Karlových Varech na plicním, infekčním a na intenzivní péči, v Chebu pak v covidáriu, na gynekologii a na intenzivní péči,“ popsala situaci mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

V platnosti ovšem dále zůstávají opatření ministerstva zdravotnictví, která se ale týkají hlavně návštěv u nemocných. „I nadále je tak nutné nosit respirátor a dodržovat hygienicko epidemiologická opatření tak, jak byla dosud nastavena,“ vysvětlila Markéta Singerová.

Karlovarská krajská nemocnice rovněž chystá uzavření očkovacího centra v areálu Západočeské univerzity v Chebu. Důvod je jednoduchý. Zájem o vakcínu je minimální. „Provoz očkovacího centra v KV Areně má taktéž po přestěhování do menších prostor KV Areny omezený provoz na 3 dny v týdnu,“ dodala mluvčí KKN.