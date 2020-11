Rekonstrukce chebské nemocnice se po změně dodavatele opět rozjela

„Poslední fáze dostavby chebské nemocnice je opět v plném proudu a já jsem rád, že se daly věci zase do pohybu. V únoru roku 2022 tak budeme moci zdravotnickému personálu a pacientům nabídnout moderní prostředí a zázemí s kvalitním vybavením,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.



Karlovarský kraj za poslední fázi revitalizace nemocnice zaplatí bezmála 235 milionů korun. V harmonogramu stavebních prací a úprav je dokončení rekonstrukce levé části pavilonu B včetně přístavby. Právě v těchto prostorech bude umístěna hlavní halová čekárna s návazností na specializované ambulance, jako například neurologickou, hematologickou, oční nebo endokrinologickou, dále na ORL a vyšetřovnu SONO. Středová část bude sloužit jako pracoviště a zázemí radiologie.



„Ve zrekonstruovaných prostorech pavilonu B s přístavbou budou sídlit také lůžková oddělení chirurgie, interny a ORL. Pacientům po operacích bude sloužit osm takzvaných dospávacích lůžek, která budou k využití pro všechny operační sály,“ doplnil Dalibor Blažek.

Odborná firma také dokončí práce na venkovních komunikacích, veřejném osvětlení a chodnících. Stavební úpravy se dotknou i hlavního vstupu do nemocnice, před kterým vznikne nová parkovací plocha.

Nemocnice v Chebu má za sebou dlouhou historii. Sloužit začala v roce 1910. Vyrostla na prostranství za zemskými kasárnami. Na svou dobu byla velice moderní. V budově nechyběla elektřina, kotelna s ústředním topením a rozvody teplé vody. Byly instalovány domácí telefony, zvonková zařízení a kolem nemocnice založen rozsáhlý park.

Zajímavým způsobem projektant vyřešil například větrání a vytápění hlavní budovy. Do dvou vzdušných nádrží na dvoře ventilátory nepřetržitě vháněly čerstvý vzduch. V nádržích se vzduch čistil, ohříval, zvlhčoval a pod určitým tlakem vháněl do jednotlivých místností. Během dvaceti minut tak bylo možné vyměnit vzduch ve všech místnostech, a to bez otevření oken, tedy bez průvanu.



Všechna oddělení pod jednou střechou

V roce 2012 se uskutečnily částečné opravy a modernizace hlavního pavilonu B. Úpravy poloviny zastaralé budovy a její nové vybavení přišlo na zhruba 130 milionů korun.

Zatím poslední půlmiliardová rekonstrukce nemocnice, která má díky stavbě nového pavilonu soustředit všechna oddělení pod jednu střechu, a dostat tak zdravotnické zařízení na úroveň 21. století, začala v lednu 2017.

Vloni se však práce zadrhly. Kvůli neshodám se posléze kraj a společnost Energie - stavební a báňská, která je jedním z bývalých členů konsorcia ESB – VCES Nemocnice Cheb, rozkmotřily a stavba se zastavila. Kraj poté vyhlásil nové výběrové řízení na zbytek prací. V tendru uspěla společnost Metrostav.